ALES adaylarına ÖSYM’den saat uyarısı... 10.00’dan sonra binaya giriş yok
ÖSYM, 6 Mayıs Pazar günü yapılacak ALES için adaylara saat uyarısında bulundu. Buna göre adaylar saat 10.00’dan sınav binalarına alınmayacak. ALES, ilk kez 81 ilde düzenlenecek ve sınav saat 10.15’te başlayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) ilk kez 81 ilde düzenleyeceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 6 Mayıs Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Ancak ÖSYM, adayları uyararak 10.00’dan sonra kimsenin içeri alınmayacağını hatırlattı. Adayların sınava giderken yanlarında sınava giriş belgesi ile birlikte T.C kimlik numarası fotoğrafı ve soğuk damgası bulunan nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaportu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da pembe/mavi kartlardan birini bulundurmaları gerekiyor.
Sınava 304 bin 870 aday girecek. Daha önceki yıllarda ALES’e başvuran adaylar, başvurdukları ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda başvurdukları ilde sınava giremiyorlar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı. ÖSYM Başkanlığı, ALES için bu uygulamayı 2018 yılında kaldırdı. Böylece tüm adaylar kendi illerinde sınava girebilecekler.
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