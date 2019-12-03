ALES 3 sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı
ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları az önce ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte ÖSYM tarafından bir duyuru da cevap kağıtları ile ilgiliydi. ALES/3 Sınavı Cevap Kâğıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. İşte ALES 3 sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar
17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
2019-ALES/3 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
17 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 03 Aralık 2019 tarihinde saat 16.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları için tıklayın
EN AZ 55 PUAN ŞARTI
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir.
SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK
ALES/3 sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre zarfında sınava girerse, puanları güncellenebilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle