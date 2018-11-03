ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte o tarih
ALES/3 ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, sınava girecek yüksek lisans adayları tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan ALES'in 19-27 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınmıştı. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte o tarih.
ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. Binlerce üniversite mezunu adayın gireceği ALES sınavı için hazırlıklar sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte ALES sınav tarihleri belli olmuştu. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte o tarih.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3 sınavının yapılacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren ALES/3 sınavının yapılacağı tarih 18 Kasım olarak belirlendi. 18 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan ALES/3 sınavı saat 10:15'te başlayacak. Sınav salonlarına 10:00'dan sonra kimse alınmayacak. ALES/3 sınav giriş belgeleri henüz resmi site üzerinden adayların erişimine sunulmadı. Sınavdan bir hafta önce açıklanması bekleniyor.
Adaylar sınava girerken kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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