ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır? ALES ücreti nereye yatırılacak?
Normal başvuru döneminde müracaat işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için alınacak olan ALES/3 geç başvuru işlemleri, 8 Ekim Salı günü tamamlanacak. ALES/3 geç başvuru işlemini yapabilmek için ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden bazı işlemlerin yapılması gerekecek. Peki, ALES/3 geç başvurusu için banka ücreti nereye yatırılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALES/3 geç başvuru ücreti, 8 Ekim Salı günü gün sonuna kadar ödenebilecek. ALES/3 geç başvuruları da dolayısıyla bu saat aralığında tamamlanacak. Peki, ALES/3 geç başvurusu için ücretler nereye yatırılacak? İşte, ALES başvurusu yapmak isteyenlerin son şansı hakkında detaylı bilgiler
ALES/3 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ALES/3 geç başvurusu, 8 Ekim Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Geç başvuru günü yatırılacak olan sınav ücreti, sadece ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınacak. 180 TL olan ALES geç başvuru ücreti, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan e-İŞLEMLER’- “ÖDEMELER” bölümünden banka kartı ile gerçekleştirilecek.
Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Bu sınav, 2019 yılındaki gerçekleştirilecek olan ALES'lerin sonuncusu olacak.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
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