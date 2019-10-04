ALES: 2019-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı - ÖSYM'den soru- cevap duyurusu
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; '22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.' ifadelerin yer verildi. İşte, ALES/2 sonuç sorgulama sayfası...
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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ÖSYM'DEN ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN DUYURU
Sonuç duyurusu ardından ÖSYM, soru ve cevapların da açıklandığını bildirdi. Yapılan duyuruda; "22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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