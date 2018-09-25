ALES 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ALES 2. dönem sınav giriş belgesi geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından binlerce adayın erişimine açıldı. Üniversite mezunu binlerce adayın girecekleri ALES sınavı için geri sayım başladı. ALES sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, ALES 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ALES sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Akademik kariyer yapacak olan adayların katılım sağlayacağı ALES sınavının giriş yerleri, 20 Eylül 14.00 itibariyle sorgulanmaya başladı. Peki, ALES 2. dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
30 Eylül 2018 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2018-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Adaylar saat 10.00'dan itibaren dersliklere alınmayacak.
ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ KAÇ YIL?
YÖK Başkanı Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur. Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."
18 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES'in başvuruları başladı. Başvuruları elektronik ortamda alınacak olan ALES'in son başvuru tarihi ise 27 Eylül. Sınav 81 il merkezi ile Lefkoşa’da (sadece Sonbahar Dönemi Sınavı) yapılacak. 10.15’te başlayacak olan sınav, 150 dakika (2.5 saat) sürecek. ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.
SINAVDA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen
yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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