Alan değişikliği tercih başvurularında son gün 26 Aralık
MEB, alan değişikliği takvimine göre tercih başvurularını almaya başladı. 24 Aralık’ta başlayan başvuru süresi 26 Aralık’ta sona erecek. Eğitim-İş sendikası, boş kontenjanların açıklanmasıyla birlikte, pek çok ilde sorunlar yaşandığını ve bazı alanlarda hiç kontenjan açılmadığının anlaşıldığını belirtti. Sendika ülke genelinde açılan boş kontenjanların MEB tarafından kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018 Alan Değişikliği Takvimi’ne göre ikinci aşama olan tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması süreci 24 Aralık’ta başladı. Süre 26 Aralık’ta sona erecek. Tercih başvuruları, başvuruda bulunan kişinin kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak.
EĞİTİM-İŞ’TEN ŞEFFAFLIK VURGUSU
Eğitim–İş sendikası, alan değişikliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sadece diplomaya dayalı olarak açılan alan değişikliği tercihlerinin açılması, yani boş kontenjanların yansıtılmasıyla beraber birçok ilde sorunlar olduğu, açık bulunduğu halde bazı alanlarda hiç kontenjan açılmadığı anlaşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın alan değişikliğiyle ilgili ülke genelinde açılan boş kontenjanları kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Aynı zamanda sisteme yansıtılan kontenjanların hangi kriterlere göre belirlendiğinin de paylaşılması gerekiyor” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle