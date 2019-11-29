Alan değişikliği başvuruları tarihi belli oldu
MEB, öğretmenlerin alan değişikliği ön başvurularını 9-13 Aralık'ta alacak, atamalarını ise 31 Aralık’ta yapacak. Alan değişikliği isteyen öğretmenler, 25 tercihte bulunabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden, öğretmenlerin alan değişikliğiyle ilgili duyuru yapıldı. Buna göre, bakanlık bünyesinde kadrolu olarak görev yapan ve adaylıkları kaldırılan öğretmenlerden, ‘öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların’, ‘öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin’, ‘görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yükseköğrenim bitirenlerin’, ‘sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanların’ alan değiştirmek üzere başvuruları alınacak.
25 TERCİH HAKKI
Öğretmenler, alan değişikliği için ön başvurularını, 9-13 Aralık'ta "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" sitelerindeki, elektronik ön başvuru formu aracılığıyla yapacak. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar, değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) işletecek. Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda, görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, 23-26 Aralık'ta elektronik tercih formu aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 tercihte bulunabilecek. Ayrıca öğretmenlerin, tercih dışı seçenek olarak, ‘tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum’, ‘tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum’, ‘tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum’ seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekecek.
ATAMALAR 31 ARALIK’TA
Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının hesabında, alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Sonuçlar, ‘personel.meb.gov.tr’ sitesinden ilan edilecek. Atamalar, 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri ise 17 Ocak-3 Şubat 2020'de yapılacak.
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