MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAKÜ pedagojik formasyon sonuçları açıklandı mı?
GeriEğitim AKÜ pedagojik formasyon sonuçları açıklandı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:39,Son Güncelleme:/

AKÜ pedagojik formasyon sonuçları açıklandı mı?

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) pedagojik formasyon sonuçları, 31 Ocak Cuma günü sabah saatleri itibariyle pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, AKÜ pedagojik formasyon başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, AKÜ formasyon sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler

AKÜ pedagojik formasyon sonuçları açıklandı mı?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AKÜ formasyon sonuçları, 31 Ocak Cuma günü öğrenci işleri bilgi sistemi aracılığıyla erişime açılacak. Öğrenciler, 3 Şubat Pazartesi günü itibariyle kesin kayıt işlemlerine başlayacak. Başvuru noktası Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Zemin Kat, Başvuru Bürosu olacak.

AKÜ pedagojik formasyon sonuçlarının öğle saatlerine doğru sistemde olması bekleniyor. Sonuçları kontrol etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

AKÜ PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle