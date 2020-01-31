AKÜ pedagojik formasyon sonuçları açıklandı mı? Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) pedagojik formasyon sonuçları, 31 Ocak Cuma günü sabah saatleri itibariyle pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, AKÜ pedagojik formasyon başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, AKÜ formasyon sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler