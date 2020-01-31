AKÜ pedagojik formasyon sonuçları açıklandı mı?
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) pedagojik formasyon sonuçları, 31 Ocak Cuma günü sabah saatleri itibariyle pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, AKÜ pedagojik formasyon başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, AKÜ formasyon sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
AKÜ formasyon sonuçları, 31 Ocak Cuma günü öğrenci işleri bilgi sistemi aracılığıyla erişime açılacak. Öğrenciler, 3 Şubat Pazartesi günü itibariyle kesin kayıt işlemlerine başlayacak. Başvuru noktası Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Zemin Kat, Başvuru Bürosu olacak.
AKÜ pedagojik formasyon sonuçlarının öğle saatlerine doğru sistemde olması bekleniyor. Sonuçları kontrol etmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
AKÜ PEDAGOJİK FORMASYON SONUÇLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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