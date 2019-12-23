AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2019 AKS sonuçları

AKS sonuçları, 81 ilde gerçekleştirilen sınavların ardından merakla araştırılmaya başlandı. Sınavda 100 soruya cevap veren adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı, Öğretmenlik uygulamaları T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları ile karşılaştı. Peki, AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, AKS sonuçlarını 15 gün içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. Sınavın Aralık yapıldığı göz önünde bulundurulursa, sonuçların 23 Aralık Pazartesi günü açıklanacağı söylenebilir.

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ye yapabileceklerdir.

Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine 20 TL (yirmi Türk Lirası KDV dâhil) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.