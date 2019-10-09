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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.10.2019 - 12:04, Son Güncelleme:/

‘Akran zorbalığını’ azaltmak için pilot uygulamalar başladı

MEB ve bir vakıf üniversitesinin desteğiyle üç şehirde gerçekleştirilen pilot uygulamalarla ortaokul öğrencileri arasındaki ‘akran zorbalığı’nın en aza indirgenmesi hedefleniyor.

‘Akran zorbalığını’ azaltmak için pilot uygulamalar başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Bilkent Üniversitesi’nin desteğiyle Prof. Dr. Şule Alan öncülüğünde gerçekleştirilen pilot uygulamalarla ortaokul öğrencileri arasındaki ‘akran zorbalığı’nın en aza indirgenmesi amaçlanıyor. Floransa'daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde (European University Institute) tam zamanlı, Bilkent Üniversitesi’nde ise yarı zamanlı öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Alan ve ekibi, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da başlattıkları pilot uygulamalarla ortaokullardaki akran zorbalığı konusunu ele alıyor.

Pro. Dr. Alan, Sakarya'da bir okuldaki uygulama sırasında akran zorbalığı konusunda eğitim politikalarına yön verecek akademik bir çalışma için kente geldiklerini söyledi. Akranların okul içerisinde, bahçesinde veya değişik yerlerinde birbirine yaptığı zorbalıkların sadece fiziksel olmadığını, aynı zamanda psikolojik yönlerinin de bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Alan, şöyle konuştu:
"Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada olan bir problem. Tüm dünyada bu konuya çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gelişmiş, gelişmekte veya gelişmemiş ülkelerin hepsinde aynı problemle karşılaşıyoruz. Bunun için birtakım çözümler üretmeye çalışıyoruz. Amacımız bu.

POLİTİKAYA GİRDİ SUNMAYA ÇALIŞIYORUZ
Pilot uygulamalarla soruna çözüm arıyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız, akran zorbalığı problemini eğitsel olarak çözmenin yollarını sahada öğrendiğimiz bilgilerle yönlendirmeye çalışıyoruz. Aslında yaptığımız bu. Kafadan politika uydurmak yerine, sahada neyin olduğunu, sahadaki problemin ne olduğunu anlamaya çalışarak politikaya girdi sunmaya çalışıyoruz.

Çalışmanın sonra ermesinin ardından bir yol haritası çıkaracağız. Sonuçlara göre konuyla ilgili test imkânları oldu. Sonuçları test ettikten sonra etkili olan çözüm, genel politika yapılmaya çalışacak. Kararı yapıcılara, politikacılara, bakanlara, bakan yardımcılarına sunacağız bu. Finlandiya'dan ya da başkasının değil Türkiye'nin sahasından çıkan bilgilerle Türkiye'ye özel koşullarla işe yarayan ve işe yaramayan metotlar nedir, onları önlerine sunacağız, bizim sahadan çıkan bilgilerimizle. Amacımız bu, yani politikayı yönlendirmek. Çalışma İstanbul, Ankara ve Sakarya'da pilot olarak uygulandı. Doktora ve lisans öğrencilerinin oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik ekip tüm sahaya yayıldı.

ANA AMAÇ, İNSAN KAYNAĞI KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
Çalışmalarda birçok üniversiteyi işin içine koyarak ilerledik. Akran zorbalığını önce anlayacağız, Bakanımızın deyimiyle 'MR'ını çekeceğiz', ondan sonra nasıl yok edebileceğimizi anlayacağız. Bu çalışma sadece akran zorbalığını ölçme çalışması değil. Onu da yapıyoruz ama müdahale sistemi geliştirme çalışması. Ne yapacağız? Yok edemeyeceğiz büyük ihtimal ama aza indirmek amacımız. Ana amaç, insan kaynağı kalitesini yükseltmek. İnsan kaynağı kalitesini eğitimle yükseltirsiniz. Eğitimi nasıl iyi hale getirirsiniz, okul iklimini düzelterek. Okul iklimi dediğiniz güzel bir iklim olmazsa öğretim yapabileceğiniz bir yer olmaktan çıkar. Akran zorbalığı bu yüzden bizim için önemli. Yoksa çocukların birbirine yaptığı zorbalık, okul iklimini öğrenim yapabilme olanağından söktüğü için bizim açımızdan önemli. Bunu azaltırsak öğretmen öğrenim yapabilecek. Amacımız bu, bunu ne kadar yapabilirsek öğretim kalitesini arttıracağız, insan kaynağını arttıracağız. Çalışmanın ilk sonuçları haziran ayında alınacak ve bu veriler tüm ülkeye yayılarak önümüzdeki yılın eğitim politikasını şekillendirecek.”

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