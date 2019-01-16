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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Akıl yürütme performansı düşük çıktı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye çapında 8’inci sınıfta okuyan 6 bin 82 öğrenciyi matematik araştırma sınavında değerlendirdi. Sınavda çoktan seçmeli 25; açık uçlu 5 soru yer aldı. MEB’in testle ilgili sonuç raporuna göre öğrenciler 25 soruda yaklaşık 12 ortalama yaptı.

Akıl yürütme performansı düşük çıktı
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Rapordan öne çıkan bulgular şöyle:

‘VERİ’DE YÜKSEK BAŞARI

Testte yer alan 30 sorudan 11’i ‘sayılar ve işlemler’; dokuzu ‘cebir’; yedisi ‘ölçme ve geometri’; üçüyse ‘veri’ öğrenme alanından yöneltildi. Öğrenciler bu alanlarda benzer bir performans gösterdi. En yüksek başarı soruların yüzde 51’inin doğru yanıtlandığı veri alanında yakalandı. En düşük performans ise yüzde 40 ile ölçme ve değerlendirmede ortaya çıktı.

BİLİŞSEL BECERİLER

Sınavda öğrencilerin ‘bilme’, ‘uygulama’ ve ‘akıl yürütme’ bilişsel becerileri de ölçüldü. Adaylar ‘bilme’ becerilerinin değerlendirildiği soruların yüzde 48’sini doğru yanıtlarken; ‘uygulama’ da bu oran yüzde 46 ve akıl yürütmede ise yüzde 43 oldu. Yani sınava katılan adaylar, bilgiyi kullanarak akıl yürütme ilse doğru yanıtın bulanacağı sorularda daha çok zorlandı.

25 SORUDA 12 NET

Araştırma testinde, öğrenciler çoktan seçmeli 25 soruda 11.93 ortalama yakaladı. Yani öğrenciler her iki sorudan birini doğru cevaplamış oldu. 

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