Akıl yürütme performansı düşük çıktı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye çapında 8’inci sınıfta okuyan 6 bin 82 öğrenciyi matematik araştırma sınavında değerlendirdi. Sınavda çoktan seçmeli 25; açık uçlu 5 soru yer aldı. MEB’in testle ilgili sonuç raporuna göre öğrenciler 25 soruda yaklaşık 12 ortalama yaptı.
Rapordan öne çıkan bulgular şöyle:
‘VERİ’DE YÜKSEK BAŞARI
Testte yer alan 30 sorudan 11’i ‘sayılar ve işlemler’; dokuzu ‘cebir’; yedisi ‘ölçme ve geometri’; üçüyse ‘veri’ öğrenme alanından yöneltildi. Öğrenciler bu alanlarda benzer bir performans gösterdi. En yüksek başarı soruların yüzde 51’inin doğru yanıtlandığı veri alanında yakalandı. En düşük performans ise yüzde 40 ile ölçme ve değerlendirmede ortaya çıktı.
BİLİŞSEL BECERİLER
Sınavda öğrencilerin ‘bilme’, ‘uygulama’ ve ‘akıl yürütme’ bilişsel becerileri de ölçüldü. Adaylar ‘bilme’ becerilerinin değerlendirildiği soruların yüzde 48’sini doğru yanıtlarken; ‘uygulama’ da bu oran yüzde 46 ve akıl yürütmede ise yüzde 43 oldu. Yani sınava katılan adaylar, bilgiyi kullanarak akıl yürütme ilse doğru yanıtın bulanacağı sorularda daha çok zorlandı.
25 SORUDA 12 NET
Araştırma testinde, öğrenciler çoktan seçmeli 25 soruda 11.93 ortalama yakaladı. Yani öğrenciler her iki sorudan birini doğru cevaplamış oldu.
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