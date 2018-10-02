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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.10.2018 - 13:17, Son Güncelleme:

Akademisyenlerin tasarımına üçüncülük ödülü

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Akademisyenlerin tasarımına üçüncülük ödülü

Araştırma görevlileri İrem Akçam ve Duhan Ölmez, dünyaca ünlü, İngiltere merkezli bir tasarım ve mimari dergisi ile bir teknoloji şirketinin düzenlediği tasarım yarışmasında, ‘Sphere’ adlı projeleriyle 3’üncülük ödülü kazandı.

Televizyonlardaki ortam modunu, nesnelerin interneti ve yapay zekâ teknolojilerini kullanan akademisyenlerin projesi, Berlin’deki Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarında büyük ilgi gördü. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Akçam ile Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez, Dezeen dergisi ile Samsung’un birlikte düzenlediği ‘QLED TV'lerdeki Ortam Modu Tasarım Yarışması’nda, dünya çapında 1.200 projenin arasından 3’üncü oldu. Akademisyenlerin televizyonu kişiselleştirdikleri projeleri, dört finalistle birlikte, Berlin’deki IFA 2018 Samsung Elektronik standında özel sergi alanında da yer aldı. Samsung’un QLED televizyonundaki ortam modunun, televizyon kapalıyken bile kullanıcılar için kullanışlı ve yenilikçi bir deneyim yaratmak, televizyonu yaşam tarzı nesnesi haline dönüştürmeyi amaçladığını belirten akademisyenler, gelecekte kullanılması planlanan yeni tasarımları bulmak için bu yarışmanın düzenlendiğini söyledi.

‘TELEVİZYONLAR KİŞİSEL ASİSTAN HALİNE GELİYOR’
Dünya çapında tasarımcılara açık olan yarışmada, sırasıyla ilk 15, beş ve son olarak da üçte yer aldıklarını belirten İrem Akçam ve Duhan Ölmez, tasarımlarını şöyle anlattı:
“Televizyon, sadece zamanı geldiğinde izlenecek bir yüzey gibi algılanıyor. ‘Sphere’, yapay zekâyı ve nesnelerin internetini kullanarak televizyonu, bireyin hayatındaki kişisel bir asistan haline getiriyor. ‘Sphere’, iki ana öğeye; animasyon nesnesine ve bilgi parçasına sahip. Sistem, kullanıcının girdiği sosyal medya hesabı, e-posta adresi, dijital takvim, müzik türü, günlük yaşam ve sağlık izleme uygulaması gibi verilerle televizyonu özelleştiriyor. Televizyon, kişiselleştirilmiş girdilerden bilgi alıyor, yapay zekâyı kullanarak yeni öneriler üretiyor ve kullanıcıya yardımcı olmak için öneri ara yüzü kullanıyor. ‘Sphere’ zaman ve kullanıcıyla birlikte hareket ediyor. Her bireyin farklı günlük programları olsa bile, ‘Sphere’ buna göre tepki verebiliyor, adapte oluyor ve makine öğrenmesiyle zamanla kullanıcıya alışıyor. Bu sayede profesyonel öneriler üreterek, kullanıcıyı izler veya onun için belirtilen bilgileri gösterir. Sonuç olarak tasarımın herhangi bir meslek veya eğitimle değil, disiplinler arası bir deneyimle ilgili olduğuna inanıyoruz. Ara yüz tasarımı ve yapay zekâ, alanımız olmamasına rağmen bu süreçte çok şey öğrendik ve başarılı bir ürün çıkardığımıza inanıyoruz. Bundan sonrası için bakış açılarımızı nasıl genişletebileceğimiz konusundaki arayışımıza devam etmeyi amaçlıyoruz.”

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