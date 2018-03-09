Akademisyenlerden açık yaralar için buluş

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Özgen Özer, Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, Doç. Dr. İpek Eroğlu ve Dr. Sakine Tuncay Tanrıverdi tarafından kronik açık yaraların hızlı ve etkili tedavisini sağlayan ve derinin doğal bileşenlerinden oluşan ‘Dermalix’ yara örtüsü ürünü geliştirildi.

Diyabet ayak yarası başta olmak üzere yatak, yanık, silah ve her türlü açık yaraların tedavisinin etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını amaçlayan yerli ve milli ürün, bu yıl içerisinde piyasaya sunulacak.

İnsan derisinin kendi bileşenlerinden oluşması nedeniyle yaranın iyileşmesini hızlandıran Dermalix, yaraya kolayca yerleştirilerek yaranın şeklini alabiliyor ve çıkarılması gerekmiyor.

Dermis Pharma AŞ Kurucu Ortağı Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, yaraların tedavisinin dünya genelinde büyük bir problem olduğunu belirtti. Gökçe, milyonlarca insanın, özellikle diyabet ayak yarası ve yatak yarası için etkili bir tedavi beklediğini söyledi.

Diyabetik insan sayısının her yıl gittikçe arttığını, bunun yüzde 10'unda diyabet ayak yarasının geliştiğini anlatan Gökçe, "Bu ayak yaralarının büyük bir kısmı tedavi edilmezse hastalar ayaklarını kaybediyor. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğu söyleniyor ve bu rakam gün geçtikçe artıyor" dedi.

"DERMALİX’İ BU YIL İÇERİSİNDE PİYASADA GÖRECEĞİZ"

Doç. Dr. Evren Homan Gökçe, 6 yıldır bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Gökçe, "Dermalix isimli ürünümüzü umarım bu yıl içerisinde piyasada göreceğiz. Bu işin bilimsel yönünü biliyorduk ama ürünün ticarileşmesi noktasında eksik yönlerimizin olduğunu öğrendik. TİM-TEB Girişim Evi, bizim girişimcilik hikayemizin her aşamasında farklı ihtiyaçlarımıza farklı çözüm ve programlarla katkı sağlamış, ekosistemin ötesinde yol gösterici oldu" diye konuştu.

Şu anda Dermalix’in geliştirme ve yasal prosedürlerinin tamamlanması, ticari üretim-satış aşamalarına geçilmesi sürecinde Türk ilaç sanayisinin ‘lider’ firması Abdi İbrahim İlaç ile iş birliği yaptıklarını vurgulayan Gökçe, Abdi İbrahim ile olan bu iş birliği kapsamında klinik çalışmaların hayata geçirilmesi ve ürünün tüm dünyada hastalara sunulmasıyla geniş kitlelere yayılarak toplum sağlığının iyileştirilmesi amacının birebir uyum içinde olduğunu söyledi.

Aktif bir şekilde klinik çalışmaların devam ettiğini belirten Gökçe, şöyle konuştu:

"Dermalix, insan derisinin kendi bileşenlerinden oluştuğu için iyileşmeyi hızlandırıyor. Yaraya kolayca yerleştiriliyor, yaranın şeklini alabiliyor ve çıkarılması gerekmiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı inisiyatifi ile 'Global Innovation Through Science and Technology' platformu ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ortaklığıyla 2015 yılında yapılan yarışmada birinci olduk. Bu yarışmayı kazandıktan sonra 'ABD'de bu tarz projelerin çok kolay finanse edileceği yerler var, sizi oraya götürelim' dediler. Biz bunu ülkenin bu alanda ilk yerli ve milli ürünü olmayı hedeflediğimiz için reddettik. Gerçekten de ülkemize ait bir ürün olsun ve dünyaya buradan yayılsın istedik. 2016'da ABD'den patent tescilimiz geldi, ürünümüz 2017'de de Avrupa'da tescillendi. Kanada, Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Japonya'da da başvuru işlemlerimiz devam ediyor. Bu kadar ülke başvurusu yapma sebebimiz ihracat potansiyeli yüksek bir ürün olmasındandır. Ürünün ihracat başarısının da kendiliğinden geleceğini düşünüyoruz. En büyük amacımız Dermalix ile yaralarına çözüm bekleyen insanlara derman olabilmek."