Akademisyenler sanat için sahnede
Kastamonu Üniversitesi’nde akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ‘Akademik Koro’ Türkiye'deki diğer üniversitelerin yanı sıra yurtdışındaki üniversitelerde de şarkılarını seslendirmek istiyor.
Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bilimleri Bölüm Başkanı ve Koro Şefi Dr. Öğr. Üyesi Sıtkı Akarsu ile 19 akademik personelin katımıyla oluşturulan Türk Halk Müziği korosu ilk konserini 26 Kasım'da verdi. Aralarında doçent, doktor öğretim görevlisi ve araştırma görevlilerinin olduğu koro, seslendirdiği eserlerle büyük beğeni topladı.
‘İLK KONSERİ 26 KASIM’DA VERDİK’
Koro şefi Sıtkı Akarsu, koroyu 2017-2018 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde kurduklarını belirtti. Akarsu, "Üniversitemizde Türk halk müziğine gönül vermiş hocalarımız vardı. Böyle bir koronun oluşturulmasında da isteklerini dile getirdiler. Tüm hocalarımıza mesaj ve mail yoluyla bildirdik. 26 Kasım tarihinde ilk konserimizi verdik. Repertuvarımızı oluştururken Türk halk müziğinin unutulmayan köklü eserlerinden ve Türkiye'nin dört bir yöresinden eserler ekledik" dedi.
İlk konserin ardından olumlu geri dönüşler aldıklarını anlatan Akarsu, çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi. Koroda, üniversitedeki farklı bölümlerden 20 akademik personelin yanı sıra müzik öğretmenliği bölümünden dokuz öğrencinin de olduğunu anlatan Akarsu, şöyle devam etti:
"Kastamonu Üniversitesi’nin akademik korusunu kurarken hocalarımızı stresli iş hayatından bir nebze uzaklaştırabilmek, Türk halk müziğine ve üniversitemizin sosyal kültürel etkinliklerine katkı sağlamak amacıyla başladık. Koromuzda doçent, doktor öğretim üyesi, doktora aşamasında olan araştırma görevlisi hocalarımız mevcut. Güz ve bahar dönemlerinde konserler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sonrasında da çevre üniversitelere ve gerçekleştirebilirsek yurtdışındaki üniversitelerde de konserler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz."
‘ÜNİVERSİTELERDE ETKİNLİKLER GENELDE ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILIYOR’
Koroda yer alan eğitim fakültesi öğretim üyesi Burcu Karabulut Coşkun ise titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Koroda bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Coşkun, "Üniversitelerde etkinlikler genelde öğrenciler için yapılıyor. Akademisyenler için böyle bir sosyal aktivitenin olması bizim de derslerden arta kalan zamanlarımızı rehabilitasyon amaçlı kullanmamız için çok yararlı oldu. Hem de diğer fakültedeki meslektaşlarımızla tanışmak adına oldukça yararlı oldu. Koronun devam etmesi yönünde her birimizin talebi var. Dinleyenlerin bizden keyif almasını umut ediyoruz" diye konuştu.
‘STRESLİ İŞ YAŞAMINDAN SONRA BİR TERAPİ OLUYOR’
İlahiyat fakültesi öğretim görevlisi Birol Yıldırım da her insanda bir musiki aşkı olduğunu söyledi. Koroyu çok sevdiğini anlatan Yıldırım, "Stresli iş yaşamından sonra bir terapi oluyor. Çok hoş bir duygu" dedi.
Kendisine gelen maile cevap verdiğini anlatan, mühendislik ve mimarlık fakültesi araştırma görevlisi Merve Kalaycı ise "Müziğe ilgim var. Şarkı söylemeyi ve dinlemeyi çok seviyorum. Müzik konusunda bir sosyal aktivite olunca ben hemen dahil olmak istedim. Çok ciddi bir yoğunluk içinde çalışıyoruz. Bütün hocaların, bütün araştırma görevlilerinin çok ciddi ders yoğunlukları var. Dersten çıkıp o yorgunluğu atmak için koroya geliyoruz" diye konuştu.
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