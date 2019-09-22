Akademisyenler iş dünyası için bir araya geldi
Bir vakıf üniversitesi, iş dünyasının akademiden beklentilerini, bunun için eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğini belirlemek için konferans düzenledi. Konferansa, üniversitenin tüm akademisyenleri katıldı.
Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılı başlangıcında tüm akademisyenlerini ‘ACADEMEET’19’ konferansında bir araya getirdi. Konferansta ‘İş Dünyası Akademiden Ne Bekliyor’ ve ‘İş Dünyasının Beklentileri Nasıl Bir Eğitim Sistemi ile Desteklenebilir’ sorularına yanıt arandı. Konferansta konuşan İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, akademisyenlerin çok kıymetli olduğunu ve çok değerli bir mesleği icra ettiklerini belirtti. Dalan, “Bilgi, gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir borç. Siz değerli akademisyenlerimiz çok kutsal bir iş yapıyorsunuz” dedi.
‘HEPİMİZ DEĞİŞİMİN ELÇİLERİYİZ’
Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, “Öğrencilere ne verebiliriz, hedeflerimizi nasıl farklılaştırabiliriz gibi sorulara yanıt arıyoruz. Hepimiz değişimin elçileriyiz” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın da, inovasyonu eğitim vizyonunun merkezine yerleştirmenin ve disiplinlerarası çalışmaların önemli olduğunu belirtirken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan ise dünya üniversite sıralamalarını konu edindiği konuşmasında, multidisipliner çalışmaların bu sıralamalara olan katkısına dikkat çekti.
İŞ DÜNYASI AKADEMİDEN NE BEKLİYOR?
Etkinliğe konuk konuşmacı olarak katılan Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, ‘İş Dünyası Akademiden Ne Bekliyor?’ başlıklı konuşmasında, iş dünyasının ‘kendisinin farkında olan, sürekli öğrenmeyi içselleştirmiş, keşiflere açık, yılmazlık duygusu güçlü, yeni nesil öğrenme araçlarına açık, ticari-beşeri-sosyal-pozitif psikoloji sermeyesi biriktirmiş bireylere’ ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Münire Erden ise ‘İş Dünyasının Beklentileri Nasıl Bir Eğitim Sistemi ile Desteklenebilir?’ başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.
‘FARKLI KUŞAKLARLA OLAN İLİŞKİLERİNİ ELE ALDIK’
Yeditepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürü Ayla Özdemir de, etkinliği akademisyenlerin motivasyonunu sağlamak ve iş dünyasının akademiden beklentilerinin ne olduğu konusunda bir farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu:
“Bu bir konferanslar serisi aslında. Geçen yıl jenerasyonları çalıştık. Yeni neslin, öğrencilerin hayata bakış açısı, eğitme ve iş dünyasına bakış açıları, akademisyenler ve farklı kuşaklarla olan ilişkilerini ele aldık. Bu yıl ise ‘sektörün beklentileri neler, sektördeki yeni kuşak ne tür zorluklar çekiyor ve biz bu zorlukları nasıl asgariye indirebiliriz’ konuları üzerinde düşünürken sektörün bizden beklentisini duymak adına bu ikinci konferansı hazırladık.”
Etkinliğin sonunda keman sanatçısı Canan Anderson, akademisyenlere müzik dinletisi sundu.
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