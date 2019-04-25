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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
25.04.2019 - 17:33, Son Güncelleme:/

Akademisyenler çocuklar için buluştu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'ŞEHİR’de Çocuk Sempozyumu’nda eğitimden hukuka, medyadan, toplum bilimlerine kadar çocuğa dair her alandaki konular Türkiye’nin her yerinden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir yelpazede ele alındı.

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İstanbul Şehir Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nı kutluyor. Bu kapsamda 'ŞEHİR’de Çocuk Sempozyumu'nun ilki düzenlendi. 'ŞEHİR Çocuk Şenliği' ise 27 Nisan'da gerçekleştirilecek. 'Çocuk ve Eğitim' temasıyla düzenlenen sempozyum, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ile İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy’un açılış konuşmalarıyla başladı.

'EĞİTİM YALNIZCA OKULLA SINIRLI DEĞİL'
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin hem akademik düzeyde hem de öğrencilerin gönüllü çalışmalarıyla çocuklara yönelik çok geniş bir alanda farklı çalışmalar yürüttüğünü belirten İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, şunları söyledi:
“ŞEHİR Çocuk Araştırmaları Merkezi de farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımlarıyla oluştu. Eğitimin sadece okulla sınırlı olmadığını, tüm sosyal çevrenin de bu eğitim sürecine katkı sağladığını ortaya koyarak; zorluklarla baş edebilen, ahlaki değerleri yüksek ve güçlü bireyler yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, merkezimizin ilk çalışması olan bu sempozyumu da disiplinlerarası bir yaklaşımla 23 Nisan kapsamında gerçekleştirdik”

'HEDEFİMİZ ÇOCUK ARAŞTIRMALARI UZMANLIK ALANI OLUŞTURMAK'
Türkiye nüfusunun yüzde 28’ini, İstanbul nüfusunun ise yüzde 26’sını çocukların oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy ise şöyle konuştu:
"Çocuklarla ilgili geliştirici, koruyucu ve faydalı çalışmaların yapılması için hem disiplinlerarası iş birliklerine hem de akademik araştırma ve uygulamalara ihtiyaç var. Bu nedenle sempozyumu hazırlarken özellikle tekil bir alandan değil erken çocukluktan medya okuryazarlığına, çocuk haklarından çocuk edebiyatına kadar oldukça geniş bir perspektifte konuyu ele almak istedik. Bu sempozyumla çocuklar için nasıl bir dünya istiyoruz sorusunun cevabını ararken, sadece “çocuğa göre” bir bakış açısı değil, 'çocuklarla birlikte düşünen ve gelişen' bir düşünce yapısı oluşturmayı hedefledik. Bu sempozyumu önümüzdeki yıllarda da devam ettirip yeni çalışmalara ev sahipliği yaparak, üniversitemizde bir çocuk araştırmaları uzmanlık alanı oluşturmayı hedefliyoruz.”

ÇOCUK GELİŞİMİ GENİŞ BİR PERSPEKTİFTEN TARTIŞILDI
Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın yaptığı ilk oturumda, Hürriyet Gazetesi Eğitim Yazarı Nuran Çakmakçı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kınık, 'Çocuklar ve Medya' konusunu tartıştı.

Gazeteci Yazar, Nuran Çakmakçı, “Eğitim önceliklerimizden biri, anne-baba eğitimini ön planda tutmak olmalı” derken, Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, kitle araçlarının çocuklar için bir öğrenme aracı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ali Murat Kırık ise dijital içerikleri ebeveynlerin de çocuklarıyla birlikte takip etmesi gerektiğini belirtti.

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