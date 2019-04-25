Akademisyenler çocuklar için buluştu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen 'ŞEHİR’de Çocuk Sempozyumu’nda eğitimden hukuka, medyadan, toplum bilimlerine kadar çocuğa dair her alandaki konular Türkiye’nin her yerinden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir yelpazede ele alındı.
İstanbul Şehir Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası’nı kutluyor. Bu kapsamda 'ŞEHİR’de Çocuk Sempozyumu'nun ilki düzenlendi. 'ŞEHİR Çocuk Şenliği' ise 27 Nisan'da gerçekleştirilecek. 'Çocuk ve Eğitim' temasıyla düzenlenen sempozyum, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ile İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy’un açılış konuşmalarıyla başladı.
'EĞİTİM YALNIZCA OKULLA SINIRLI DEĞİL'
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin hem akademik düzeyde hem de öğrencilerin gönüllü çalışmalarıyla çocuklara yönelik çok geniş bir alanda farklı çalışmalar yürüttüğünü belirten İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan, şunları söyledi:
“ŞEHİR Çocuk Araştırmaları Merkezi de farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımlarıyla oluştu. Eğitimin sadece okulla sınırlı olmadığını, tüm sosyal çevrenin de bu eğitim sürecine katkı sağladığını ortaya koyarak; zorluklarla baş edebilen, ahlaki değerleri yüksek ve güçlü bireyler yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, merkezimizin ilk çalışması olan bu sempozyumu da disiplinlerarası bir yaklaşımla 23 Nisan kapsamında gerçekleştirdik”
'HEDEFİMİZ ÇOCUK ARAŞTIRMALARI UZMANLIK ALANI OLUŞTURMAK'
Türkiye nüfusunun yüzde 28’ini, İstanbul nüfusunun ise yüzde 26’sını çocukların oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Eda Ünlü Yücesoy ise şöyle konuştu:
"Çocuklarla ilgili geliştirici, koruyucu ve faydalı çalışmaların yapılması için hem disiplinlerarası iş birliklerine hem de akademik araştırma ve uygulamalara ihtiyaç var. Bu nedenle sempozyumu hazırlarken özellikle tekil bir alandan değil erken çocukluktan medya okuryazarlığına, çocuk haklarından çocuk edebiyatına kadar oldukça geniş bir perspektifte konuyu ele almak istedik. Bu sempozyumla çocuklar için nasıl bir dünya istiyoruz sorusunun cevabını ararken, sadece “çocuğa göre” bir bakış açısı değil, 'çocuklarla birlikte düşünen ve gelişen' bir düşünce yapısı oluşturmayı hedefledik. Bu sempozyumu önümüzdeki yıllarda da devam ettirip yeni çalışmalara ev sahipliği yaparak, üniversitemizde bir çocuk araştırmaları uzmanlık alanı oluşturmayı hedefliyoruz.”
ÇOCUK GELİŞİMİ GENİŞ BİR PERSPEKTİFTEN TARTIŞILDI
Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ın yaptığı ilk oturumda, Hürriyet Gazetesi Eğitim Yazarı Nuran Çakmakçı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kınık, 'Çocuklar ve Medya' konusunu tartıştı.
Gazeteci Yazar, Nuran Çakmakçı, “Eğitim önceliklerimizden biri, anne-baba eğitimini ön planda tutmak olmalı” derken, Prof. Dr. Yıldız Dilek Ertürk, kitle araçlarının çocuklar için bir öğrenme aracı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Ali Murat Kırık ise dijital içerikleri ebeveynlerin de çocuklarıyla birlikte takip etmesi gerektiğini belirtti.
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