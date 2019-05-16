Akademisyenler aday öğrencilerle buluşacak
İstanbul’da bulunan vakıf üniversitesi, aday öğrenci ve akademisyenlerin buluşacağı bir etkinlik düzenliyor. Programdaki panellerde yeni çağın eğitim üzerindeki dönüştürücü etkisi ele alınacak. Lisansüstü öğrenci adaylarının katılacağı program, 18 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, eğitim kadrosundaki akademisyenlerle aday öğrencileri buluşturacak. 18 Mayıs'ta yapılacak ‘BİLGİ Lisansüstü Tanıtım Toplantısı’ adı verilen etkinlikte yeni çağın eğitim üzerindeki dönüştürücü etkisi değerlendirilecek. Etkinlikte aday öğrenciler merak ettikleri tüm soruları akademisyenlere yöneltebilecek. Etkinlik çerçevesinde düzenlenecek ‘Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek’ başlıklı panelde yeni bilgi çağının gereklerinden, yaşam boyu öğrenme, uluslararası ilişkiler disiplini ve değişen küresel sistemde eğitimin geleceği ele alınacak.
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