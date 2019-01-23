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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.01.2019 - 11:45, Son Güncelleme:/

Akademisyene ABD’de önemli görev

Aralarında Illinois; Columbia; Boston gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin bulunduğu 350’ye yakın kuruma kalite belgesi veren CEA’nın yönetim kurulana Türkiye’den bir akademisyen seçildi. Toplamda 13 üyeden oluşan kurul, İngilizce’nin öğretimi ve sürekli değişmen ihtiyaçları karşılamaya devam edebilmek için gerekli iyileştirmeleri sağlıyor.

Akademisyene ABD’de önemli görev
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Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ian Collins, yükseköğretimde dil eğitimi alanında dünyanın önde gelen akreditasyon kurumu olan CEA’nın (Commission on English Language Program Accreditation) Yönetim Kurulu’na seçildi.

Merkezi Washington’da bulunan ve İngilizce dil eğitim programlarına kalite belgesi verilmesinde Amerika’nın en üst düzey karar organı olarak kabul edilen CEA, aynı zamanda ABD Eğitim Bakanlığı’nın dil öğretimi alanında yetki verdiği bir kurul. CEA Yönetim Kurulu’nun çalışma prensipleri hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ian Collins, “Yönetim kurulumuz, CEA’nın çalışma ilkelerini belirlemek, programların akreditasyon kararlarını vermek ve CEA’nın İngilizce dil öğretimi ve idaresi alanında sürekli değişmen ihtiyaçları karşılamaya devam edebilmesi için gerekli iyileştirmeleri sağlamaktan sorumlu. Ocak 2019 itibariyle görevime başladım. Benimle birlikte 13 üyeden oluşan kurul üyeleri zorlu bir seçim sürecinden geçti ve akademik nitelikleri ve deneyimleriyle alanlarının uzmanı kabul edildi. Bu başarı, Türk yükseköğretim kurumları adına da gurur verici” dedi.  

CEA’NIN ÖNEMİ
Yılda üç defa toplanan kurul her toplantıda yaklaşık 30 kurumun kalite belgesi başvurusunu karara bağlıyor. Aralarında Illinois; Columbia; Boston gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin bulunduğu 350’ye yakın kuruma kalite belgesi veren CEA, Türkiye’den de Yaşar; İstanbul Teknik, İstanbul Bilgi ve Bahçeşehir üniversitelerini akredite etmişti.

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