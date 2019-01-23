Akademisyene ABD’de önemli görev
Aralarında Illinois; Columbia; Boston gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin bulunduğu 350’ye yakın kuruma kalite belgesi veren CEA’nın yönetim kurulana Türkiye’den bir akademisyen seçildi. Toplamda 13 üyeden oluşan kurul, İngilizce’nin öğretimi ve sürekli değişmen ihtiyaçları karşılamaya devam edebilmek için gerekli iyileştirmeleri sağlıyor.
Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ian Collins, yükseköğretimde dil eğitimi alanında dünyanın önde gelen akreditasyon kurumu olan CEA’nın (Commission on English Language Program Accreditation) Yönetim Kurulu’na seçildi.
Merkezi Washington’da bulunan ve İngilizce dil eğitim programlarına kalite belgesi verilmesinde Amerika’nın en üst düzey karar organı olarak kabul edilen CEA, aynı zamanda ABD Eğitim Bakanlığı’nın dil öğretimi alanında yetki verdiği bir kurul. CEA Yönetim Kurulu’nun çalışma prensipleri hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ian Collins, “Yönetim kurulumuz, CEA’nın çalışma ilkelerini belirlemek, programların akreditasyon kararlarını vermek ve CEA’nın İngilizce dil öğretimi ve idaresi alanında sürekli değişmen ihtiyaçları karşılamaya devam edebilmesi için gerekli iyileştirmeleri sağlamaktan sorumlu. Ocak 2019 itibariyle görevime başladım. Benimle birlikte 13 üyeden oluşan kurul üyeleri zorlu bir seçim sürecinden geçti ve akademik nitelikleri ve deneyimleriyle alanlarının uzmanı kabul edildi. Bu başarı, Türk yükseköğretim kurumları adına da gurur verici” dedi.
CEA’NIN ÖNEMİ
Yılda üç defa toplanan kurul her toplantıda yaklaşık 30 kurumun kalite belgesi başvurusunu karara bağlıyor. Aralarında Illinois; Columbia; Boston gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin bulunduğu 350’ye yakın kuruma kalite belgesi veren CEA, Türkiye’den de Yaşar; İstanbul Teknik, İstanbul Bilgi ve Bahçeşehir üniversitelerini akredite etmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle