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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
02.10.2019 - 15:26, Son Güncelleme:/

Akademisyenden teknik lise öğrencilerine ders

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liselerde bazı derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine, KTÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen uygulamayla, akademisyen Doç. Dr. Hasan Baş, Trabzon’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrencilere ders vermeye başladı.

Akademisyenden teknik lise öğrencilerine ders
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçip, kentte eğitim öğretim gören lise öğrencileri ile akademisyenleri buluşturdu. Gerçekleştirilen işbirliğiyle uygulama, Trabzon’daki bazı liselerde, yeni eğitim ve öğretim yılıyla start aldı. Proje okullarının belirlenmesinin ardından şehrin farklı noktalarındaki liselerde akademisyenler derslere girmeye başladı.

Uygulama kapsamında KTÜ Makine Mühendisliği, Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hasan Baş da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sınıfta öğrencilere ders verdi.

‘OLUMLU KARŞILADIM’
Akademisyen Doç. Dr. Hasan Baş, kendisine okulda ders vermesi için gelen teklifi çok olumlu karşıladığını belirtti. Prof. Dr. Baş, konuşmasına şöyle devam etti:
"Üniversitede öğrencilerle yaptığımız derslerde aradığımız bazı özlemlerin gerçekleştirilebilmesini, ancak ve ancak bize gelen öğrencilere daha önceden kazandırılmış olmasına bağlı olduğu inancındayım. Buradan hareketle, vasıflı makine mühendisliği bölümünde okumak isteyen öğrencilerin alt yapılarının donanımlı olma durumu ne kadar fazla ise o bölümde başarı oranları da o kadar fazla olur

GENÇLERİN, ENERJİSİ OLUMLU KANALİZE EDİLMELİ
Gençlerin enerjisinin olumlu manada kanalize edilmesi gerekiyor. Bunda bize de önemli görevler düşüyor.  Gençlerimizin enerjileri çok fazla. Bunu kabul etmemiz lazım. Bizdeki eksiklik ise, gençlerdeki bu enerjinin olumlu manada gereken vasıflara, kanallara, kanalize edilememesi. Yoksa gençlerimiz pırlanta gibi. Bunları doğru düzgün şekilde yönlendirmemiz lazım. Bu hususta bizlere çok görev düşüyor.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA UZATMASI LAZIM
Hrojenin ülkemiz çapında en kısa sürede yayılması temennimiz. Bir eğitim kurumunda size uygun öğrenci perspektifine göz atmak istediğinizde, başarılı olabilmede altyapısı iyi olan öğrencileri tercih etmeniz doğal hakkınız. Bunu da ancak, bu gibi projelerle sağlayabileceğiniz gerçeği ortada. Bu nedenle bu projeleri destekliyorum ve herkesin taşın altına elini uzatması gerektiğini düşünüyorum. Bu özveriyi, mücadeleyi gerektiriyor. Çünkü üniversitedeki platformda ders vermekle, bu gibi platformda ders vermek arasında çok fark var. Gençleri bu manada olumlu yönde kanalize etmede farklı efor sarf etmek gerekiyor. Herkesin katkısı olması lazım.”

‘UYGULAMAYI GENİŞLETMEYİ AMAÇLIYORUZ’
Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın, uygulamayı gelecek yıllarda genişletmeyi amaçladıklarını söyleyerek, "Eğitime farklı bir bakış açısı, farklı bir soluk getirmek ve özellikle mesleki eğitim alan öğrencilerimizin kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlamak için başlattık. Şu anda ilk etapta deneme amaçlı olarak tek bir hocamızla işe başladık. Seneye bunu daha da genişleterek daha ileri götürerek arttırmayı planlıyoruz. Nihayetinde burası mesleki eğitim kurumu. Halk nezdinde mesleki eğitim kurumlarına olumlu bakış açısı şu dönemde yok. Biz bunu kırmak istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ise, uygulamayla bir nevi üniversite provası yaptıklarını belirtti. Veliler de uygulamanın çocuklarında olumlu sonuçlar vereceğine inandıklarını söyleyerek katkı sunanlara teşekkür etti.

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