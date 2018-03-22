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    Akademisyen müzisyenler, İsviçre’de konser verecek

    DHA
    22.03.2018 - 14:41 | Son Güncelleme:

    Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda görevli öğretim üyesi dört müzisyen kadının, Crisantem Quartet adıyla kurduğu oda orkestrası gurubu, aldığı davetle İsviçre’nin Zürih şehrinde konser verecek.

    Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyesi olan Sibel Göksel, Gülse Sevi Par, Bahar Hoşcan ve Leyla Osmanzade Erkin, iki yıl önce, Crisantem Quartet adıyla oda orkestrası kurdu. Müzisyen akademisyenler, kentte birçok etkinlikte konser verdi. Genellikle klasik batı müziği eserlerini seslendiren grup, kısa sürede isimlerini duyurup, Kosova Üniversitesi’nden davet alıp ilk yurtdışı konserlerini geçenÿyıl bu ülkede verdi. Çaldıkları müzik içinde Türk müziği ile Balkan ezgilerini de barındıran grup, 24 Mart’ta İsviçre’nin Zürih şehrinde, Tıp Bayramı Sempozyumu Etkinliği çerçevesinde, İsviçre Türk Hekimleri ve Sağlık Çalışanları Birliği’ni davet etti. İsviçre’ye gitmek için provalara başlayan müzisyenler, konserin çalışmalarını tamamladı.

    Akademisyen müzisyenler, İsviçre’de konser verecek

    Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konser vermeyi hedeflediklerini belirten grup üyelerinden Sibel Göksel, "Üniversitede dört öğretim görevlisi arkadaşımla Crisantem Quartet isimli müzik grubunu kurduk. Birinci kemanda Gülce Sevi Par, ikinci keman Bahar Hoşcan, viyolada Leyla Osmanzade Erkin ve kontrbasta ben bulunuyorum. Hepimiz hoca olduğumuz için derslerimize giriyoruz. Onun dışında dört enstrümandan oluştuğumuz için ve yakın arkadaşlar olduğumuzdan dolayı bir oda müziği grubu kurmaya karar verdik. Gerek yurtiçinde, gerek yurtdışında çok sayıda konser vermeyi hedefliyoruz. İlk konserimizi Aralık ayında ‘Engelliler Farkındalık’ gününde verdik. Geçtiğimiz Mayıs ayında Kosova’da 15’nci Sanatla Uyanmak Festivali’nde de konser verdik. Şimdi de İsviçre’nin Zürih şehrinde, İsviçre Türk Hekimleri ve Sağlık Çalışanları Birliği’nin daveti üzerine 24 Mart’ta konser vereceğiz. Şu an onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah güzel bir konser vereceğiz. Klasik batı müziğini çalmayı seviyoruz. En önemlisi de Balkan ezgilerini de barındırıyoruz. Bu yüzden çok ilgi görüyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kendimizi, üniversitemizi ve ülkemizi tanıtmak" dedi.

    Akademisyen müzisyenler, İsviçre’de konser verecek

    Etiketler: Akademsiyen , Konser , Trakya Üniversitesi , Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı , Öğretim Üyesi , İsviçre
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