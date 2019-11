Akademik yılı Dr. Dağdeviren ile açtılar

Kadir Has Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin Büyük Salon’unda yapıldı. Tören, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz’in konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Feyiz, bu yıl diğer üniversitelerden farklı olarak kendilerine özgü yeni eğitim modelini hayata geçirdiklerini söyledi.

YENİ EĞİTİM MODELİ UYGULANACAK

Öğrencilere dünya vatandaşı vasfını kazandırmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, şöyle konuştu:

“Bu yıl heyecanımız çok daha fazla. Çünkü bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde Kadir Has Yeni Eğitim Modeli’ni uygulamaya başladık. Bu yeni modelimizde odağımıza öğrencilerimizi yerleştirdik. Müfredatı ortadan kaldırarak her bir dersi yeniden ve sıfırdan tasarladık. Mütevelli heyetimiz, öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve iş ortaklarımız yani tüm paydaşlarımızla birlikte bu yeni eğitim modelini uyguladığımız ilk yıl olacak. Bu program sayesinde çok özel öğrenciler yetiştireceğimize inanıyoruz.”

‘ANADOLU’NUN HAS İNSANLARI İLHAM VERİYOR’

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Canan Dağdeviren de ‘Anadolu’nun HAS İnsanları’ başlıklı konuşma yaptı. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Öğretim Üyesi Dağdeviren, insan odaklı çalışmanın başarıyı beraberinde getirdiğine değinerek Kadir Has Üniversitesi ile yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalardan bahsetti. İlk projeleri arasında yer alan camdan laboratuvarı hayata geçirmeyi planlayan Dağdeviren, ‘Piezo Elektrik Entegre Devri’ projesiyle dedesine verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu söyledi. Dr. Dağdeviren, astronot ve özellikle parkinson hastaları için kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek ağız yoluyla vücuda inen yeni bir proje üzerinde çalıştığını ve ilerleyen zamanda bunun gibi birçok başarılı çalışmaya imza atacağını belirtti.