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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 05.11.2019 - 14:46, Son Güncelleme:/

Akademik yılı Dr. Dağdeviren ile açtılar

İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinin 2019-2020 akademik yılı, düzenlenen törenle açıldı. Profesör, öğretim üyesi, idari personel ve öğrencilerin katıldığı törende bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren de konuşmacılar arasındaydı.

Akademik yılı Dr. Dağdeviren ile açtılar
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Kadir Has Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış töreni, üniversitenin Büyük Salon’unda yapıldı. Tören, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz’in konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Feyiz, bu yıl diğer üniversitelerden farklı olarak kendilerine özgü yeni eğitim modelini hayata geçirdiklerini söyledi.

YENİ EĞİTİM MODELİ UYGULANACAK
Öğrencilere dünya vatandaşı vasfını kazandırmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Durukanoğlu Feyiz, şöyle konuştu:
“Bu yıl heyecanımız çok daha fazla. Çünkü bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde Kadir Has Yeni Eğitim Modeli’ni uygulamaya başladık. Bu yeni modelimizde odağımıza öğrencilerimizi yerleştirdik. Müfredatı ortadan kaldırarak her bir dersi yeniden ve sıfırdan tasarladık. Mütevelli heyetimiz, öğretim üyelerimiz, idari personelimiz, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve iş ortaklarımız yani tüm paydaşlarımızla birlikte bu yeni eğitim modelini uyguladığımız ilk yıl olacak. Bu program sayesinde çok özel öğrenciler yetiştireceğimize inanıyoruz.”

‘ANADOLU’NUN HAS İNSANLARI İLHAM VERİYOR’
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Canan Dağdeviren de ‘Anadolu’nun HAS İnsanları’ başlıklı konuşma yaptı. Massachusetts Institute of Technology (MIT) Öğretim Üyesi Dağdeviren, insan odaklı çalışmanın başarıyı beraberinde getirdiğine değinerek Kadir Has Üniversitesi ile yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalardan bahsetti. İlk projeleri arasında yer alan camdan laboratuvarı hayata geçirmeyi planlayan Dağdeviren, ‘Piezo Elektrik Entegre Devri’ projesiyle dedesine verdiği sözü tuttuğu için mutlu olduğunu söyledi. Dr. Dağdeviren, astronot ve özellikle parkinson hastaları için kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirerek ağız yoluyla vücuda inen yeni bir proje üzerinde çalıştığını ve ilerleyen zamanda bunun gibi birçok başarılı çalışmaya imza atacağını belirtti.

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