'Akademik Kariyer Platformu' doktoralı mezunlarla üniversiteleri eşleştirecek

2547 sayılı kanunda 2017’de yapılan değişiklikle, üniversitede doktora eğitimini bitirenlerin en fazla yüzde 20’sinin aynı üniversitede doktor öğretim üyesi kadrolarına atanabilmesine yönelik yeni düzenlemeye gidildi. Geri kalan yüzde 80’lik çoğunluğa ise doktorasını bitirdikleri üniversitede doktor öğretim üyesi olabilmesi için doğu ya da batı illeri gözetilmeksizin, yurtiçinde veya yurtdışında farklı üniversitede eğitim-öğretim yılı boyunca çalışma koşulu getirildi.

ŞEFFAF VE PERFORMANS ODAKLI YERLEŞTİRME

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilecek 'Akademik Kariyer Platformu' ile farklı üniversitede bir yıl çalışma koşulu getirilen yüzde 80’lik dilimdeki akademisyenlerin boşta kalmaması için kariyerlerine devam edecekleri yükseköğretim kurumu bulunacak. Platform, doktorasını yapan öğretim üyesi adayları ile öğretim üyesine ihtiyacı olan üniversiteleri ortak havuzda buluşturuyor. Doktorasını tamamlayanlara akademik hayatlarını devam ettirebilmeleri için doğru ve hızlı bir şekilde kadro imkânı sağlamak için oluşturulan platform, diğer yandan yükseköğretim kurumlarının doktoralı öğretim ihtiyacına da hızlıca cevap verecek. Platformla doktoralı insan kaynağının üniversitelerde daha şeffaf ve performans odaklı yöntemle istihdam edilmesi amaçlanıyor.

KADRO EŞLEŞTİRMESİ YÖK’TEN

Doktora derecesi olan bireyler platforma kayıt olarak kendi adına akademik profil oluşturacak. Bu profillerde kişiye ait bilimsel çalışmalar ve yayınların yanı sıra öğretim üyesi adayının nitelikleri ve talepleri de yer alacak. Türkiye genelindeki üniversitelerin ihtiyaç duyduğu pozisyonları tespit eden YÖK, öğretim üyesi adayları ile çalışabilecekleri üniversiteleri eşleştirecek. Yani platform üniversitelere geniş havuzdan öğretim üyesi temini imkânı sunmuş olacak. Doktoralı mezunların platforma başvuruları isteklilik esasına göre olacak. YÖK, platformu yurtdışına ve yabancı uyruklu hocalara da açık şekilde kurguladı. YÖK’ün üç ayda bir yayımlanan 'Yükseköğretim Dergisi' adlı resmi yayın organında sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 'Akademik Kariyer Platformu’nun gelecek haftalarda hizmete açılacağını duyurdu.

YURTDIŞINA DA AÇIK OLACAK

Platformun 'akademide nitelikli insan istihdamı' için ilk defa uygulanacağını belirten Saraç, proje üzerinde uzun süredir çalışıldığını söyledi. Saraç, üniversitelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanları ile üniversitelerdeki akademik pozisyonlar arasında merkezi bir eşleştirme yapılacağını belirtti.

YÖK Başkanı Saraç, 'Akademik Kariyer Platformu' ile ilgili yazıda şu ifadaler yer vardi:

"Akademide nitelikli insan istihdamı için ilk defa uygulanacak olan 'Akademik Kariyer Platformu'nu önümüzdeki haftalarda hizmete açacağız. Uzun zamandır çalıştığımız bu projeyle üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikteki bilim insanı veya bilim insanı adaylarının taleplerini, kendilerinin niteliklerini, yayınlarını ve üretimlerini, oluşturduğumuz elektronik ortamda bir ara yüzde toplayacağız ve merkezi olarak üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu pozisyonları da tespit ederek, bunları eşleştireceğiz. Bu eşleştirmeden sonraki aşamaları üniversitelerimiz kendileri sürdürecek. Bu platformu, yurtdışına da, yabancı uyruklu hocalara da açık bir şekilde kurguladık. Projenin etkisinin güçlü ve sonuçlarının olumlu olacağını düşünüyorum."

GELİŞEN ÜNİVERSİTELERE DESTEK

Sistem, doktorasını tamamlayan mezunların kendilerine uygun kadro arayıp bulmalarına imkân tanıyacak. Platformun ayrıca yeni kurulan ve gelişen üniversitelerdeki doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanması sürecine de katkıda bulunması bekleniyor. Platform, üniversitelerde akademik personel alımındaki kayırmacılığın engellenmesi yönünde atılan adım niteliği de taşıyor. Şeffaf ve objektif kriterlere göre eşleştirme yaparak, üniversitelerde açık kadrolara akademik personel alımı için verilen; ama ’adrese teslim’ olarak tanımlanan bazı ilanların önüne geçebileceği belirtiliyor.