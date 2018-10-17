Akademi türlüsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Gülseven ÖZKAN Önder ÖNDEŞ
17.10.2018 - 20:29, Son Güncelleme:

Akademi türlüsü

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Akademi türlüsü

Üniversitelerdeki akademik kadro eksikliği, farklı çözüm arayışlarını da beraberinde getiriyor. Örneğin kadın doğum uzmanı profesör, Denizcilik Fakültesi Dekanlığı’na getirilebiliyor. Ya da mimar profesör, iktisat fakültesinde görev alıyor.

AKADEMİSYENLERİN bazı üniversitelerde alanı dışında görevlendirilmeleri dikkat çekiyor. Mersin ve Şırnak üniversiteleri buna iki örnek olarak gösterilebilir. Mersin Üniversitesi’nde (MEÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Faik Gürkan Yazıcı’nın uzmanlığı kadın hastalıkları ve doğum üzerine. MEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Taşkıner Ketenci’nin kadrosu Fen-Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Ali Kaya da, Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’nda kayıtlı görünüyor.

PROFESÖR BULAMIYORUZ’

Mimarlık Fakültesi’nin Dekanı Prof. Dr. Ali İsmail Yağcı’nın kadrosu ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı’nda. Üniversite rektörlüğünden bir yetkili Hürriyet’e dikkat çekici açıklamalar yaptı: “Mimarlık fakültesinde hiç profesör yok. Dekanların profesör olması gerekiyor. Fakültede doçent olan dekan yardımcısının profesör olmasını bekliyoruz. İmza yetkisi olmadığı için ve dekanın profesör olması gerektiği için oraya da vekaleten bir profesör atamak zorunda kaldık. Benzer durum birçok üniversitede var. Bize özgü değil. Mecburiyetten dolayı atama yapıyoruz. Çünkü asaleten atayacak profesör yok. Bekliyoruz ki arkadaşlar alanlarında profesör olsun. İstanbul’dan hoca getiremiyoruz, düşük maaşlara gelmiyorlar.”
Şırnak Üniversitesi’nde ise enerji sistemleri mühendisliği bölümünde fizik, biyoloji ve kimya gibi alanlardan bilim insanlarına kadro verilmesi tepkilere neden oldu. Hürriyet’e konuşan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “Ne yazık ki, Türkiye’de birçok yeni alanda nitelikli akademisyen bulmakta üniversiteler zorlanıyor” dedi. 

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