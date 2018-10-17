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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.10.2018 - 12:12, Son Güncelleme:

Ahşap oyuncağınız meslek lisesi öğrencilerinden

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Ahşap oyuncağınız meslek lisesi öğrencilerinden

MEB, büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların yerli imkânlarla tasarım ve üretiminin yapılması için yeni bir karara imza attı. Buna göre, mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim liselerinde ahşap oyuncak üretimi için ilk pilot uygulama başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların mesleki eğitim kurumlarında tasarımı ve üretimiyle ilgili önemli bir adım attı. Mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında artık ahşap oyuncak üretimi yapılabilecek. Pilot uygulama için Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi seçildi. Siteler Mesleki Eğitim Merkezi, 2017'de Türkiye'de döner sermaye kapsamında üretim yapan 774 mesleki ve teknik eğitim okulu arasında en fazla üretim yapan ikinci okul olmuştu.

YENİ İNOVATİF YAKLAŞIMLAR GELİŞTİRİLECEK
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, başlatılan projeyi çok önemsediklerini söyledi. Pilot projeyle Türkiye'de ahşap oyuncak tasarım ve üretim farkındalığını artırmayı, ahşap oyuncak uygulamalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Özer, "Çocuk gelişimini destekleyecek yeni inovatif yaklaşımlar geliştirmek istiyoruz. Böylece, ahşap oyuncak tasarım ve üretimini geliştirme ve zenginleştirme de amaçlarımız arasında. Çocuklarda ekran bağımlılığını azaltacak ve yaratıcılığı geliştirecek uygulamaları desteklemek istiyoruz. Bu çerçevede, ahşap tasarımı ve üretimi yapan üniversitelerimizle de iş birliği yapacağız. Pilot projeyi mesleki ve teknik eğitim veren okullarımızdaki diğer üretim merkezlerine de yaygınlaştıracağız" dedi.

ULUSAL ÖLÇEKLİ YARIŞMA YAPILACAK
Ahşap oyuncak tasarım ve üretimini yaygınlaştırdıktan sonra bakanlık olarak ulusal ölçekli ahşap oyuncak tasarım yarışması düzenlemeyi hedeflediklerini anlatan Özer, "Tüm bu çalışmalar yeni açılımlara yol açacak ve yeni projelerin ortaya çıkmasını da teşvik edecek" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, pilot okul olarak belirlenen Siteler Mesleki Eğitim Merkezi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Özer'e Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyin Avcı eşlik etti.

DÜNYADAKİ AHŞAP OYUNCAK PAZARI GİDEREK BÜYÜYOR
Çocuk gelişimi için oyunun önemini belirten uzmanlar, çocuklara oyuncak seçilirken onların zihin ve el-kas becerilerini birlikte geliştirecek sağlıklı oyuncakların seçilmesi yönünde uyarılarda bulunuyor. Bazı plastik oyuncaklar, kullanılan bazı malzeme ve boyaların sağlıklı olmaması dolayısıyla zaman zaman tartışma konusu oluyor. Plastik oyuncaklara göre daha sağlıklı, dayanıklı ve güvenli bir alternatif olarak görülen ahşap oyuncakların dünyadaki pazarı gittikçe büyüyor.

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