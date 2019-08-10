Ağaç titreşiminden enerji üretti... Google’dan ödülü aldı

Arama motoru Google 13-18 yaş arası gençleri, dünyayı değiştirecek fikirlerini paylaşmaya davet etti. Bu kapsamda ‘Science Fair’ isimli online yarışmaya 120’den fazla ülkeden gençler projeleriyle başvurdu. Jüri, birinci elemede ilk 100, ikincide ise ilk 20 projeyi belirledi. Finalistler, ABD’de bulunan Silikon Vadisi’ne davet edildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda beş öğrenci ödüle layık görüldü. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden İzmir Özel Çakabey Okulları 11’inci sınıf öğrencisi Tuan Dolmen, ‘enerji üretmek için ağaçların titreşimlerini toplamak üzere tasarlanmış dijital tarım modülü’ projesiyle Amerika’nın önde gelen bilim dergisinden ‘Scientific American Innovator’ özel ödülüne layık görüldü. 29 Temmuz’da ABD’deki törene katılarak 15 bin dolar burs ödülünü alan Dolmen şunları söyledi:

1.5 YIL ÇALIŞTIM

“Yaklaşık 1.5 yıldır bu proje için çalışıyordum. Çevreye duyarlı yaklaşımın öne çıkmasını ve ülkemizi daha büyük platformlarda temsil etmeyi hedeflediğim için bu yarışmaya başvurdum. Bilime ilgim evren ve evrenin genişlemesi gibi konulara merakımla başladı. ‘Science Fair’ katıldığım ilk yarışma değil. Daha önce de derece aldığım, okulumu ve ülkemi temsil ettiğim 25’ten fazla ulusal ve uluslararası yarışmalarda bulundum. Öğretmenlerim, ailem ve özellikle okulumdaki proje kulübü, beni cesaretlendirdi.

Son zamanlarda mikrosistemler için titreşim enerji üreteçleri oldukça revaçta. Ben de güneş ve rüzgâr enerjilerinden farklı olarak bu alanda çalışmayı istedim. Dijital tarım sektöründe de belli sorunlar var. Tarım alanlarında bulunan modüller, enerjilerini kablolardan veya şarj edilemeyen pillerden alıyor. Ancak bunlar gereksiz malzeme kullanımına neden oluyor. Son zamanlarda bu soruna alternatif olarak kendi kendini besleyen sistemler üretiliyor. Ben de projemde ağaç titreşimlerinden enerji üretebilecek bir tasarım yapmaya karar verdim. Tasarımımla ağaç titreşimlerinden enerji üretmeyi başardım. Projemin ortaya çıkma sürecinde Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden öğretim üyesi Dr. Yavuz Öztürk ve Çağatay Daşman’dan destek aldım. Özellikle sistemin teorik kısmını anlamam ve devre bilgisi üzerinde bana çok destek oldular. Ayrıca bir yıl boyunca ‘manyeto-optik’ laboratuvarında çalışmama izin verdiler.

BU ÖDÜLÜ BEKLEMİYORDUM

İlk 20’ye seçildiğimi öğrenince çok heyecanlandım. Projemin bir derece alabileceğine inanıyordum. Ancak yarışmada bulunan 20 projenin hepsi ödüllü ve başarılı projelerdi. Dolayısıyla bu ödülü almayı beklemiyordum. Böyle bir ödülü ülkemize kazandırdığım için çok gurur duyuyorum. Üniversite için Amerika’ya gitmeyi hedefliyorum. Dünya vatandaşı olmaya çalışıyorum. Kazandığım bursu üniversite eğitimimde kullanacağım. İleride astrofizik alanında çalışmayı ve kuantum fiziğinin rölativiteyle çakıştığı nokta olan ‘Her Şeyin Teorisi’ üzerinde araştırmalar yapmayı hedefliyorum.”