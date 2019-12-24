Ağaç evle devamsızlık azaldı

Kızıltepe Işıklar Köyü İlk-Ortaokulu öğretmenleri, öğrencilerin devamsızlık probleminin önüne geçmek ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için farklı bir proje geliştirdi. Okulun bahçesindeki bir ağaçta masal evi kütüphanesi kuran öğretmenler, okulun bahçesinde asma köprü ve kitap okuyan adam heykeli yaptırdı. Çalışma sayesinde okulda devamsızlık yapan öğrenci sayısı kalmazken, öğrencilerin kitap sevgisi de arttı.

MEZUN OLDUĞU OKULUN MÜDÜRÜ OLDU

Işıklar Köyü İlk-Ortaokul'undan mezun olan Yusuf Duyan, bu okula müdür olarak atandı. Yaptıkları uygulamalar sayesinde devamsızlık probleminin yüzde 90’lara düştüğünü söyleyen Duyan, şunları anlattı:

“Bizim bölgenin en büyük problemi devamsızlık ve okuma alışkanlığıydı. Bizim hedefimiz burada çocuklara okumayı ve okulu sevdirmekti. Bunu nasıl başarabiliriz diye düşündük, çocukların fikirlerini aldık. Çocukların hayalinde bir ağaç ev kütüphanesi vardı. Biz bu ağaç en kütüphanesini masal ev kütüphanesine dönüştürmeye karar verdik. Biz bunu inşa ettik. Okuma saatlerini çocuklar burada geçirmeye başladı. Bunun en büyük meyvesi çocukların okuma sevgisi daha fazlalaştı. Devamsızlığımızın da yüzde 90’lara indiğini gördük. Çocukları artık okuldan evlerine yollamaktan güçlük çekiyoruz.”

ÇOCUKLAR MASAL EV SAYESİNDE DOĞAYLA İÇ İÇE

Ağaç ev yapılırken doğaya zarar verilmediğini anlatan sınıf öğretmeni Mustafa Acar ise "Bu şekilde bir masal evi tasarladık. Doğayla iç içe, ona zarar vermeden bir masal evi tasarladık. Çocuklarında artık en çok sevdiği ders okuma saati oldu. Çocuklar hem kitaplarını okuyorlar hem de doğayla iç içe doğa sevgisini kazanıyor" dedi.