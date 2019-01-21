ADÜ'de devir teslim töreni
ADÜ Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, görevi Prof. Dr. Cavit Bircan'dan devraldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in görevi devralması dolayısıyla tören düzenlendi. ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'ndeki törende, Aldemir, görevi Prof. Dr. Cavit Bircan'dan devraldı. Bircan, Aldemir'e cübbesini giydirdi.
Şehrin tarım, turizm, ticaret, eğitim ve sağlık hizmetleri potansiyeli ile jeotermal zenginliğinin farkında olduklarını söyleyen Aldemir, yerli ve milli ekonomi noktasında ülke endüstrisine katkı sunmak için çalışacaklarını belirtti. Aldemir, vizyonuyla, misyonuyla, akademik çalışmaları ve kültürel faaliyetleriyle üniversiteyi uluslararası alanda da başarılı kılmak için gayret göstereceklerini söyledi.
Prof. Dr. Bircan da Aldemir'e başarılar diledi. Programa, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz da katıldı.
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