Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) soruları cevapları ve sonuçlar ne zaman yayımlanacak?
Adaylık Kaldırma Sınavı 9 Aralık Pazar günü tamamlandı. Binlerce öğretmeninin bir yıllık görev süresinin doldurmasının ardından adaylık statüsünü kaldırmak için katılım sağladığı sınavda 100 adet soru yöneltildi. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih ve detaylı bilgiler
Adaylık Kaldırma Sınavı sonrası öğretmenlerin araştırması devam ediyor. Öğretmenlik uygulamaları, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı ve 657 ve 4483 sayılı kanunlardan sınava tabi tutulan öğretmenler, Adaylık Kaldırma Sınavı soruları ve cevapları için internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sınav soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağına dair herhangi bir bilgi vermedi. Soru ve cevaplar yayımlanması halinde haberimizde yer alacaktır.
Sonuçlar ise 15 gün içerisinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
Okutulan cevap kâğıtlarında doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilerek 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.
Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
60 ALAN BAŞARILI SAYILACAK
Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılır.
Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılır.
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