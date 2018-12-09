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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
09.12.2018 - 15:09, Son Güncelleme:/

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) soruları cevapları ve sonuçlar ne zaman yayımlanacak?

Adaylık Kaldırma Sınavı 9 Aralık Pazar günü tamamlandı. Binlerce öğretmeninin bir yıllık görev süresinin doldurmasının ardından adaylık statüsünü kaldırmak için katılım sağladığı sınavda 100 adet soru yöneltildi. Peki, Adaylık Kaldırma Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, sınav sonuçlarının yayımlanacağı tarih ve detaylı bilgiler

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) soruları cevapları ve sonuçlar ne zaman yayımlanacak?
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Adaylık Kaldırma Sınavı sonrası öğretmenlerin araştırması devam ediyor. Öğretmenlik uygulamaları, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı ve 657 ve 4483 sayılı kanunlardan sınava tabi tutulan öğretmenler, Adaylık Kaldırma Sınavı soruları ve cevapları için internet üzerinden araştırmalarına başladı. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI (AKS) SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağına dair herhangi bir bilgi vermedi. Soru ve cevaplar yayımlanması halinde haberimizde yer alacaktır.

Sonuçlar ise 15 gün içerisinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

Okutulan cevap kâğıtlarında doğru ve yanlış cevap sayıları tespit edilerek 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir.

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek; hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

60 ALAN BAŞARILI SAYILACAK 

Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılır.

Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) adaylık sürecini tamamlamış sayılır.

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