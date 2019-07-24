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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
24.07.2019 - 16:36, Son Güncelleme:/

Adayları en çok ‘hukuk’ ve ‘tıp’ı araştırdı

YÖK Atlas'ın verilerine göre, lisans düzeyinde tercih yapacak adaylar en çok hukuk, tıp ve diş hekimliği bölümlerini inceledi. Önlisans düzeyinde ise en çok incelenen bölümler ise ilk ve acil yardım, anestezi ve ‘bilgisayar programcılığı’ oldu.

Adayları en çok ‘hukuk’ ve ‘tıp’ı araştırdı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının duyurulduğu 17 Temmuz'dan tercihlerin başladığı 23 Temmuz'a kadarki YÖK Atlas kullanım verileri açıklandı. Buna göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, YKS tercih dönemlerinde adaylar için önemli bilgi ve rehberlik kaynağı olacağını belirttiği YÖK Atlas, hizmete sunulduğu 2016'dan itibaren üniversite adayları ve rehberlik hizmeti veren hocalar tarafından yoğun şekilde kullanıldı.

YKS sonuçlarının açıklandığı 17 Temmuz'dan, tercihlerin başladığı güne kadar geçen altı günlük sürede YÖK Atlas'ın kullanımı, geçen senenin aynı dönemine oranla 1.5 kat artarak toplam 1 milyon 556 bin kişiye ulaştı. Ziyaret başına ortalama kullanım süresinin 7 dakika 13 saniye olduğu YÖK Atlas'ın, tercih dönemi sonuna kadar 2 milyonu aşkın kişi tarafından kullanılması bekleniyor.

LİSANS BÖLÜMLERİNİN GÖZDESİ HUKUK
YÖK Atlas'ın kullanım istatistiklerine göre, adayların en çok incelediği lisans bölümü hukuk olurken onu tıp takip etti. YÖK Atlas'ı geçen yıl kullananların en çok araştırdıkları lisans programları arasında tıp birinci, hukuk ikinci sırada yer almıştı. Bu iki programı sırasıyla takip eden diş hekimliği, hemşirelik ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinin ise geçen yılki yerlerini korudukları belirlendi. Geçen yıl 10'uncu sırada yer alan ‘beslenme ve diyetetik’ programının bu yıl altıncı sıraya yükselmesi dikkati çekti. YÖK Atlas'ı kullananların en çok incelediği lisans programları arasında sınıf öğretmenliği dokuz, mimarlık 13, veterinerlik 22, makine mühendisliği de 27'nci sırada yer aldı.

ÖNLİSANS TERCİHLERİNDE SAĞLIK PROGRAMLARI İLGİ GÖRDÜ
Önlisans düzeyinde en çok incelenen bölümler ise sırasıyla ilk ve acil yardım, anestezi ve bilgisayar programcılığı oldu. Bu bölümleri, sırasıyla adalet, ağız ve diş sağlığı, tıbbi laboratuvar teknikleri izledi. Geçen yıl önlisans düzeyinde sekizinci sırada yer alan bilgisayar programcılığı bölümü, bu yıl üçüncü sıraya yükseldi. Listede aşçılık 13, grafik tasarımı 17, sivil savunma ve itfaiyecilik 21, mekatronik ise 28'inci sırada yer aldı. YÖK Atlas'ı kullananların en çok incelediği ön lisans bölümleri arasında sağlık programlarının ilk sırada olması dikkati çekti. Listenin ilk 10 sırasında geçen yıla benzer şekilde yedi önlisans sağlık programı yer aldı.

ADAYLAR ‘YÜKSEKÖĞRETİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM’ PROJESİNE KAYITSIZ KALMADI
Hem lisans hem de ön lisans düzeyinde sağlık alanındaki bölümlerin ön plana çıktığı tabloda, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar programcılığı, yazılım mühendisliği, bilgi güvenliği teknolojisi programları da yer aldı. Bu durum adayların, yakın zamanda YÖK tarafından ilk kez başlatılan ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm’ ve geleceğin meslekleri çalışmaları kapsamında ülkedeki dijital dönüşümle ilgili gelişmelere kayıtsız kalmadığının göstergesi olarak yorumlandı.

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