2.5 milyonu aşkın aday şimdi heyecanla 18 Temmuz’da açıklanacak sonuçları bekliyor. Tercihler, 23-29 Temmuz arasında alınacak. Ancak sınavla ilgili özellikle hatalı sorular olduğu iddiaları ve tartışmalar devam ediyor. Tercih öncesi Hürriyet’e konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, “ÖSYM sınav uygulamaları, hazırlığı konusunda köklü ve geleneği olan bir kurum. Adaylar müsterih olsun” diyerek, soruları hazırlayan ekibin tecrübeli uzmanlardan oluştuğunu vurguladı. ÖSYM Başkanı, bölüm seçme telaşındaki adayları ise “Hayallerindeki tercihleri yapsınlar. Geleceklerinde olmak istedikleri kişiyi düşünerek listelerini oluştursunlar” diye uyardı. Başkan Prof. Dr. Aygün ile 2019 YKS’yi ve adayların merak ettiği soruları konuştuk:

Bu yıl neden bu kadar çok hatalı soru iddiası oldu? Temel Yeterlilik Testi (TYT) matematikte bir soru iptal edildi. TYT’de yine matematikte 24’üncü sorunun, Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin tarih bölümündeki 29’uncu ve 33’üncü, fen bilimlerinde de kimyadaki 24’üncü sorunun hatalı olabileceği iddia edildi. Bu soruları incelemeye aldınız mı?

Öncelikle sınava ilişkin olarak ‘hatalı soru’ tabirini açıklamak gerekiyor. TYT matematik sorusunun yapılan değerlendirmeler neticesinde iptal edilmesi, sınav sorularının erişime açılmasıyla birlikte adaylara duyuruldu. Soruların açıklanmasının ardından sınava giren adayların ve kamuoyunun yaptıkları yorum ve değerlendirmeleri biz de takip ettik. ÖSYM sınav uygulamaları, hazırlığı konusunda köklü ve geleneği olan bir kurum. Adaylar ve değerli aileleri müsterih olsunlar.

Bu kadar uzun süreli hazırlık olmasına ve akademisyenlerin görev almasına rağmen hatalı soru nasıl çıkabiliyor? Sorun nerede?

Soru hazırlama süreci uzun ve yoğun bir süreç. Soruların niteliği, kavramsal derinliği, müfredata uygunluğu, ölçme belirleyiciliği gibi birçok kıstas bu sürecin içerisinde yer alıyor. Soruları hazırlayan, değerlendiren hocalarımız büyük bir tecrübe ve özveriyle işlerini yapıyor. Bu süreçte binlerce soru hazırlanıyor. Bu soruların güncelliğini koruması, geçerli parametreleri sağlaması çok önemli. Bu yoğun süreç içerisinde farklı yorumlanabilecek sorularla karşılaşılabiliyor. ÖSYM bilgi ve birikimini yıllar içerisinde arttırarak ilerleyen bir kurum. Bu noktada da hatayı en aza indirgeyerek ülkemizin sınav merkezi olma misyonunu yerine getiriyor.

Alan Yeterlilik Testleri’nde TM ve TS adaylarının tepkisi fazla. Özellikle edebiyat-sözel testinde soruların seçicilikten uzak, sayısal ya da dil puanıyla giren adayların rahatlıkla yapabileceği tarzda olduğu söyleniyor. Bir haksızlık var mı sizce?

ÖSYM sorularını her alan için belirleyici, ayırt edici ve kaliteli sorulardan hazırlar. Kurallar çok açıktır. Adaylar belirtilen süre içerisinde bütün soruları çözebilirler. Bu noktada haksız bir durum yok. Eğer sayısalcı bir aday bütün sorularını tamamlayıp süre arttırarak diğer soruları çözebiliyorsa bu noktada ne denilebilir?

SINAVLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Milli Eğitim Bakanımız eğitim sisteminin değişmesiyle beraber 2023 yılından itibaren sınav sisteminde de bir değişiklik olacağını vurgulamıştı. Bununla ilgili bir gelişme var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı içerisinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları doğrultusunda üniversite giriş sınavlarını yapıyoruz. Bu noktada bir değişiklik yok. Bu durum YÖK Başkanımız tarafından da açıklandı. Ancak değişiklik olursa, MEB tarafından müfredatta yapılacak değişiklikler tabii ki sınavlara yansıtılacak. ÖSYM olarak aynı şekilde sınavları gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

Öğrenciler TYT’de sürenin yetmediğini söylüyorlar. Bu konuda bir değişikliğe gidilecek mi?

Sınav süresi de sınavın içerisinde değerlendirilmesi gereken bir durum. Adaylarımızın muhakeme yapma, hızlı ve doğru karar verme yetisinin gelişmesinin yolu da okuma alışkanlığının ve kelime haznesinin artmasıyla olacaktır.

‘Basit piercing’le sınava girileceği açıklanmıştı. Ancak bazı yerlerde piercing’le alınmayan öğrenciler oldu. Sınava alınmayan öğrencilerin piercing’leri nasıldı, niye alınmadılar?

ÖSYM olarak adayların sınav konforunu arttırmak, sınav stresini azaltmak ve adaylara yardımcı olmak adına iyileştirmeler yapıyoruz. Fakat bu iyileştirmeleri yaparken sınav güvenliğini ihlal edebilecek durumların oluşmaması için azami özen gösteriyoruz. Bu yıl içerisinde ÖSYM Başkanlığı olarak sınavlarda ulaşım kartı, ev anahtarı, metal para, tel toka, basit piercing, başörtüsü için kullanılan her türlü toplu iğneyi serbest bıraktık. Konuyla ilgili olarak adayların sınavdan en az 1 saat öncesinde okullarda hazır bulunması gerektiğini sürekli olarak hatırlattık ve duyurduk.

GÜNDE EN FAZLA 4 SAAT UYUDUM

Sınav öncesi ve sınav gecesi uyuyabildiniz mi?

2.5 milyon gencimizin gireceği bir sınav öncesi sizce uyunabilir mi?

Ya sınav haftasında?

Sınav haftası da aynı şekilde günde en fazla 4 saat uyku. O da uyur uyanık.

SORU HAZIRLAYAN HOCALAR AYNI

Soru hazırlayıcılar değişti mi? Kimlerdir, kaç kişiden oluşuyor, nasıl seçiliyor?

Soru hazırlayıcılarımızda herhangi bir değişiklik yok. Akademik ve alanında yetkin hocalarımızdan oluşan bir ekibimiz var.

Tamamı akademisyen mi? Aralarında lise öğretmeni var mı?

Çoğunlukla akademisyen olmak üzere öğretmenlerimiz de katkı veriyor.

Matematik soruları her ne kadar güzel ve seçici olsa da devrik ve hatalı cümleler olduğu iddiası var. Bu tarz hataların olmaması için ne gibi bir önlem alınacak?

Yeni nesil sorular dediğimiz, adayların soruyu zihninde canlandırmasını sağlayacak ve güncel yaşamla ilişkilendirilmiş, farklı disiplinlerle ilişkili sorularımız sınavlarımızda olacak. Soruların denetlenme sürecinde ifadeler hem bilimsel hem de dilbilgisel açıdan kontrol ediliyor.

Aday 200 ve üzerinde puan aldıysa 2018 TYT puanları bu yıl da dikkate alınabilecek. Aday 2019’da da TYT’ye girdiyse hangi TYT kullanılacak, puanlar nasıl hesaplanacak?

Bu puanların nasıl hesaplanacağını, dönüştürme işleminin nasıl yapılacağını kılavuzda açıkça belirttik. Web sayfamızda yer alıyor. Ayrıca sosyal medya aracılığıyla da duyurduk ve tekrar hatırlattık. Hangi puan yüksekse o dikkate alınacak.

TYT puanının iki yıl geçerliliğini koruma uygulamasına önümüzdeki yıl da devam edilecek mi?

YÖK’ün bu konudaki kararında herhangi bir değişiklik yok.

MATBAADA BU YIL 120 KİŞİ KAPALI KALDI

BU yılki YKS öncesi matbaada çalışan 120 kişi 40 gün kapalı kaldı. Sınav sonrası dışarı çıkabildi.

85 YAŞINDA SINAVA GİREN VAR

“SINAVA giren en yaşlı aday 1934 Kasım ayı doğumlu, en genci de 2004 Eylül ayı doğumlu. Yani 85 yaşında da 15 yaşında da adayımız var.”