Adaylar dikkat!.. Lise tercihi için son gün 13 Temmuz

27 Haziran’da başlayan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında lise tercihleri 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de sona eriyor. Adaylar, e-Okul üzerinden tercihlerini yapabilecek. Sınav puanına göre öğrenci kaydı yapan özel okullar için serbest kayıt dönemi sona erdi, çoğu kurum kontenjanını doldurdu ancak isteyen kolejler 13 Temmuz akşamına kadar kayıt alabilecek. Bu dönemde aynı gün içinde ön kayıtlar yapılarak, önce asil ardından da yedek listeden kayıtlar tamamlanıyor.

Tercih sürecinin sona ermesinin ardından adaylar sonuçların açıklanmasını bekleyecek. LGS ve adrese dayalı tercih sonuçlarıyla okulların boş kontenjanları 30 Temmuz’da ilan edilecek. Ardından nakil süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan ‘Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre, nakiller 6 Ağustos’ta başlayacak ve 16 Eylül’de sona erecek. Yeni eğitim öğretim yılı da 17 Eylül’de başlayacak.

TERCİHLERDE BUNLARA DİKKAT!

LGS ile öğrenci alan okullar için sadece ortaokul 8’inci sınıfı tamamlayan ve sınava giren adaylar tercihte bulunabiliyor. Adrese dayalı yerleştirme tüm öğrenciler için zorunlu iken, pansiyonlu okul tercihi isteğe bağlı.

Tercihlerde dikkat edilmesi gereken noktalar ise şöyle:

Okul müdürlüklerine onaylatmak şart: Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabiliyor. Ancak tercihler yapıldıktan sonra mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor.

Adrese dayalı yerleştirme tercihi herkese zorunlu: LGS’ye girenler dahil tüm adaylar adrese dayalı öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Bu kapsamda, ‘Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapılmayan adaylara ’Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ile ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranı açılmıyor.

Özele kayıt yaptıran tercihte bulunamıyor: Özel okullara ve yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kesin kayıt yaptıranlar, tercih yapamıyor.

Sınava giren üç, girmeyen iki grupta tercih yapabiliyor: LGS’ye katılan adaylar ’Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’, ‘Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar’ ve ‘Pansiyonlu Okullar’ tercihinde bulunabiliyor. LGS’ye girmeyenler ise ‘Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar’ ve ‘Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere iki grupta tercih yapabiliyor. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan ve LGS puanı olan öğrenciler isterse sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş okul; ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş okul olmak üzere üç gruptan toplamda 15 okul tercihinde bulunabiliyor. Öğrencilerin, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ile ‘Pansiyonlu Okullar’ grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu. Sınava katılmayan öğrencilere ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ tercih ekranı açılmıyor.

Her grup farklı renkte: Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar için yeşil renk, öğrencilerin ikamet adresinin bulunduğu ‘Kayıt Alanında’ yer alan okulları belirtiyor. Mavi renk, ‘Komşu Kayıt Alanında’ yer alanlar liseleri gösteriyor. Kırmızı renk ise ‘Kayıt Alanında’ ve ‘Komşu Kayıt Alanı’nda olmayan il içindeki diğer kayıt alanlarıyla il dışındaki kayıt alanlarında bulunan ortaöğretim kurumlarını temsil ediyor.

NAKİLLER DÖRT DÖNEMDE YAPILACAK

Yerleştirme sonuçları ve okulların boş kontenjanları 30 Temmuz’da ilan edilecek. Ağustos ayında ise nakiller başlayacak. Nakiller, ‘Tercih ve Yerleştirme Takviminde’ belirtilen tarih ve sürelerde dört dönemde yapılacak. Her dönemde; merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla üç, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla üç, pansiyonlu okullar için de en fazla üç okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede seçtiği okullardan birine yerleşen öğrencilerin, nakil tercih dönemlerinde ‘Kayıt Alanı’ndan okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu olmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyenler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu ‘Kayıt Alanı’ndan seçmek üzere en fazla üç okul tercihinde bulunabilecekler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla iki okul seçilebilecek.