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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 15.10.2019 - 14:58, Son Güncelleme:/

Aday öğretmenler 24 Kasım’da yemin edecek 

Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü aynı zamanda adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etme günü olarak belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, öğretmenler günü dolayısıyla yapılacak kutlamalar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de içine alacak şekilde bir haftaya yayılacak.

Aday öğretmenler 24 Kasım’da yemin edecek 
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte, öğretmenlerin 24 Kasım’ı “bu benim günüm” diyerek sahiplenmeleri amacıyla okul temelli kutlama faaliyetleri düzenlenenecek. Öğretmenler Günü, bütün öğretmenlerin Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürk’ün eğitim ve öğretime ilişkin düşünce ve idealleri doğrultusunda birlik, beraberliklerini sürekli kılma, öğretmenler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirme, mesleki dayanışmayı canlı tutmanın yanı sıra şu amaçları da taşıyacak:    
“Emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerini şükranla anmak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak, kamuoyunu bilinçli ve duyarlı hale getirmek. Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini korumak, yüceltmek ve saygınlığını artırmak. Öğretmen, öğrenci, veli ve okulun sosyal çevresiyle bütünlüğünü canlı tutmak.    
Öğretmenlik mesleğinde çevresinde tanınan, sevilen ve üstün başarısı bilinenlerin bu niteliklerini diğer meslektaşlarına ve kamuoyuna örnek olacak şekilde tanıtmak. Şehit ve gazi öğretmenler ile eğitim personelini çeşitli etkinliklerle anarak hatıralarını canlı tutmak.”     

Düzenleme kapsamında 24 Kasım, Öğretmenler Günü olmasının yanında, adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etme günü de olacak.     

KUTLAMA ETKİNLİKLERİ, HAFTAYA YAYILACAK    
 Öğretmenler Günü dolayısıyla MEB merkez teşkilatı başta olmak üzere il, ilçe, okul ve kurumlar ile yurt dışı temsilciliklerinde oluşturulan kutlama kurullarınca programlar hazırlanacak. Törenler, hazırlanan programlara göre düzenlenecek.     

-Yönetmelikte yapılan değişiklikle programlar sadece Öğretmenler Günü değil, 24 Kasım’ı içine alan hafta boyunca düzenlenecek. Programlarda törenlerle birlikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de yapılacak.    
-Programlara mülki idare erkanı, emekli ve çalışan öğretmenler, MEB personeli, öğrenciler, mezun öğrenciler, veliler ve vatandaşlar davet edilecek. Öğretmenler Günü programları kapsamında, şehit olmuş veya yaşamını yitirmiş öğretmenler ile eğitim personelinin mezarları başında anılması; gazi, hasta ve emekli öğretmenler ile eğitim personelinin ziyaret edilmesi de sağlanacak.    
-24 Kasım gününü içine alan hafta boyunca, eğitim kurumlarında öğretmenlikle ilgili ders içi ve ders dışı faaliyetler yapılacak.    
 -Kutlama günü, eğitim kurumları, Türk bayrağı, flamalar, afişler ve Atatürk resimleri ile donatılacak. Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere, Türk ve dünya tarihinde eğitim alanında ve öğretmenlik mesleğinde iz bırakmış şahsiyetleri merkeze alan basılı ve dijital materyaller hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.  

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