Adalet Bakanlığı sınavlarının soru ve cevapları yayımlandı
2018 Adalet Bakanlığı sınavlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.
Adalet Bakanlığı sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.
ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“29 Aralık 2018’de uygulanan 2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavları’nın (2018-İdari Yargı) temel soru kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, temel soru kitapçığı diziliminde.”
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