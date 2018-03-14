Kitap görünümlü kütüphane öğrencileri bekliyor

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) şehir yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane, üç kitabın bir masa üzerine simetrik olarak konumlandırılmış görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Yapımına 2015 yılında başlanan ve yaklaşık 12 milyon liraya mal olan kütüphane, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin hizmetine sunuldu.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kütüphanede bulunan basılı yayın sayısının 37 bin 576, CD, DVD gibi kitap dışı materyal sayısının ise 92 olduğunu belirtti.

Kütüphanede zaman ve mekan açısından erişimi kolaylaştıran elektronik kaynaklara ağırlık verildiğini anlatan Tilki, "Merkez kütüphanede personel ve öğrencilerimizin herhangi bir mekandan erişebilecekleri 39 online veri tabanı aracılığı ile 53 bin 492 elektronik dergi, 4 milyon 163 bin 792 elektronik kitap, 4 milyon 151 bin 418 uluslararası tez, 100'ün üzerinde ülkeden 3 bin 597 gazete ve 3 bin 894 popüler dergi bulunuyor. Bu elektronik kaynaklara bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar aracılığıyla ulaşmak mümkün" dedi.

Tilki, çok amaçlı konferans salonuna da sahip kütüphanenin, dışarıdan bakıldığında "ne olduğunu anlatan" bir tasarıma sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kitap şeklinde dizayn edilmiş bir kütüphane. Bu, görsel anlamda şehrimize ve üniversitemize değer katıyor. Buradakinin benzeri olmasa da son zamanlarda bu tarzda inşa edilmiş kütüphanelerimiz giderek artıyor. Bizim amacımız buradaki öğrencilerimizin memnuniyetini artırmak. Ders çalışma, kaynaklara ulaşma, veri tabanlarına ulaşma imkanlarını artırmak. Bu anlamda kütüphanemiz büyük önem taşıyor. Milli Eğitim ve Valilik ile yapacağımız anlaşma çerçevesinde burayı Milli Eğitim bünyesindeki öğrencilerimize de açmak istiyoruz."

GÜNLÜK ORTALAMA 1.200 ÖĞRENCİ KULLANIYOR

Yeni hizmete girmesine rağmen günlük ortalama 1.200 öğrencinin kütüphaneden faydalandığına dikkati çeken Tilki, altı kattan oluşan ve 606 oturma kapasiteli kütüphanede kullanıcıların kendi kendine kitap ödünç ve iade işlemlerini gerçekleştirebileceği self-check cihazları bulunduğunu ve elektronik katalog tarama kullanımıyla zamandan ve iş gücünden tasarruf edildiğini anlattı.

Tilki, kütüphanenin kapasitesini daha da artırmayı planladıklarını belirterek, kütüphanenin inşaatında yaklaşık 2 milyon lira maddi destek sağlayan Nihat Gökyiğit Vakfı’na teşekkür etti.