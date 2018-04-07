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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
07.04.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Açıköğretimde 22 bin engelli öğrenci var

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Açıköğretimde 22 bin engelli öğrenci var

Ülke genelinde 3 milyon öğrencinin okuduğu AÜ Açıköğretim sisteminde 22 bin 767 engelli öğrenim görüyor. Engelli öğrencilerin 16 bin 282'sini erkekler, 6 bin 485'ini kadınlar oluştururken, işletme, kamu yönetimi, sosyoloji, adalet, sosyal hizmetler ve ilahiyat en fazla tercih edilen bölümler oldu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) bünyesindeki Açıköğretim sisteminde öğrenim gören 3 milyon öğrencinin 22 bin 767'si engellilerden oluşuyor.

Engelli Öğrenci Destek Birimi tarafından hazırlanan rapora göre, 1982 yılında kurulan, 3 milyonluk öğrenci sayısıyla dünyanın 11 mega üniversitesi arasında yer alan ve 16 ülkede Türk vatandaşlarına yükseköğretim imkânı sağlayan sistemde, 22 bin 767 engelli öğrenci bulunuyor.

Engelli öğrencilerin 16 bin 282'sini erkekler, 6 bin 485'ini ise kadınlar oluştururken, İstanbul 3 bin 308, Ankara 2 bin 487, İzmir de 778 ile engelli öğrenci sayısında ilk üç sırayı alıyor.

Rapora göre bu öğrencilerin 6 bin 546'sı işletme, 6 bin 170'i kamu yönetimi, 3 bin 854'ü sosyoloji, 3 bin 723'ü adalet, 3 bin 632'si sosyal hizmetler, 3 bin 324'ü ise ilahiyat bölümlerinde öğrenim görüyor.

‘ENGELLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN 4'TE 3'Ü ERKEK’
Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, engelli öğrencilerden hem üniversite senatosunun hem de Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla hiçbir öğrenim ücreti talep etmediklerini söyledi.

Açıköğretim sisteminin temel amaçlarından birisinin eğitimi insanların ayağına kadar götürmek olduğunu belirten Gündoğan, "Engelli öğrencilerimizin 4'te 3'ü erkeklerden oluşuyor. Bu öğrencilerimiz ağırlıklı olarak işletme, sosyoloji, kamu yönetimi gibi bölümlerde öğrenim görüyor. Engelli öğrencilerimiz içinde çeşitli iş yerlerinde çalışanlar var. Çalışan engelli öğrencilerimizin yüzde 70'i kamuda istihdam edilenlerden oluşuyor" dedi.

Gündoğan, engelli öğrencilerin sosyal faaliyetlerde bulunmaları amacıyla farklı etkinlikler de yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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