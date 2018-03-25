Açıköğretim kitaplarına yoğun talep

AÜ Açıköğretim sistemindeki 36 yıllık birikimi sonunda bin 200 ders kitabı arşivine sahip oldu. AÜ, sosyal ve fen bilimlerinin 20 kategorisindeki ders materyallerini Ekim 2015'te online satışa sundu. 2015 yılının ekim, kasım ve aralık aylarından 2 bin 389 kitap satılırken, 2016 yılında 26 bin 223, geçen yıl 59 bin 523, bu yılın ilk üç ayında ise 21 bin 821 kitap satışı gerçekleştirildi. İnternet üzerinde toplam 109 bin 956 kitap satışı yapılırken, AÜ'nün Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki mağazasında ise 4 bin 383 kitap alıcısıyla buluştu.

Kitap satışından 1 milyon 150 bin 210 lira gelir elde eden AÜ, Türkçe kitapları 10, İngilizce ve Arapça programlara ait kitapları da 20 liradan satışa sunuyor. Kitaplar, online sipariş verenlerin adreslerine ücretsiz kargoyla ulaştırılıyor.

TÜRKİYE'DEKİ DERS MATERYALİ İHTİYACINA CEVAP VERİYORUZ

AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Açıköğretim sisteminde öğrenim görenlerin AÜ'nün 40 yıllık tecrübesiyle oluşturduğu kitaplardan ücretsiz faydalandığını anımsatarak, 2015 yılında aldıkları karar gereği öğrencilerin dışındaki vatandaşların da kitaplardan yararlanması için online satış uygulamasına geçtiklerini söyledi.

AÜ'nün birikimlerinden herkesin faydalanmasını istediklerini anlatan Gündoğan, şöyle konuştu:

"Geçmişte vatandaşlarımız kitapları üniversitemize gelip almak zorunda kalıyordu. Online satış sistemi kurduk. Yaklaşık 3 yıldır internet üzerinden kitap satışı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 115 bin kitap satışı yapıldı. Buradaki amacımız yayınlarımızdan daha fazla insanın yararlanmasıdır. Kitap başına 10 lira gibi çok cüzi bir ücretle satış yapıyoruz. Kitaplar adreslerine kadar ücretsiz kargoyla ulaştırılıyor. AÜ Yunus Emre Yerleşkesinde ayrı bir kitap satış ofisimiz de var. Açıköğretimde Türkçe dışında Arapça ve İngilizce programlar da açtık. Bunların kitapları İngilizce ve Arapça. Türkiye'de birçok ilde bulunan üniversitelerde bu dillerde eğitim yapan bölümler var. Biz onların da materyallerini zenginleştirmek için bu hizmeti sunduk. Şu anda bu dillerde eğitim veren üniversitelerdeki öğrencilerimiz ve hocalarımız da grup halinde 300-500 kitap siparişi veriyor. Türkiye'deki ders materyali ihtiyacına önemli derecede cevap veriyoruz."