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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
22.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:/

Açıköğretim ikinci üniversite kayıtları başlıyor

Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ikinci üniversite başvuruları 2 Eylül Pazartesi günü başlayıp 18 Ekim Cuma günü sona erecek. Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına; ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

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Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ikinci üniversite başvuruları için geri sayım başladı. 2019-2020 öğretim yılı ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri, 2 Eylül Pazartesi günü başlayıp 18 Ekim Cuma günü sona erecek. 18 Ekim tarihinden sonra internetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün olmayacak. Bu işlemler, 2019-2020 Öğretim Yılı İkinci Üniversite kapsamında, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere İnternetten başvuru ve kayıt işlemlerini kapsıyor.

12 EKİM’DE AÇIKÖĞRETİM BÜROLARI KAYIT İÇİN AÇIK OLACAK
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına; ön lisans eğitimi alanlar sadece ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek. Yabancı dille öğretim yapan programlara kayıt yaptıracak adayların ‘www.anadolu.edu.tr/acikogretim/yonetmelikler-ve-esaslar-yonergeler’ adresindeki ‘Açıköğretim Sistemi Yabancı Dille Öğretim Yapan Programların Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uygulama Esasları’ndaki koşulları sağlamaları gerekiyor. Başvuru ve kayıt işlemleri, http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden gerçekleştirilebilecek. İnternetten başvurusu yapmayan adaylar kayıt yaptıramayacaklar. Adayların yalnızca internetten başvuru yapmaları ise kayıt için yeterli olmayacak. Adaylar, 2 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında illerde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını tamamlayabilecekler. Adaylar, internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki Açıköğretim bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir. 12 Ekim Cumartesi günü Açıköğretim büroları kayıt işlemleri için açık olacak.


KAYIT SÜRESİ UZATILMAYACAK
İnternet başvuru işlemleri, 2 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 2 Eylül ile 17 Ekim mesai bitimine kadar gerçekleştirilecek. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacak. İnternet başvuru ve kayıt kılavuzu ile öğrenci kılavuzuna ‘www.anadolu.edu.tr/acikogretim’ adresi ‘kılavuzlar’ bağlantısından veya http://aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi ise www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi ‘duyurular’ bölümünde yer alıyor.

 

 

 

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