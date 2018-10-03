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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
03.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

Açıköğretim (AÖF) sınavları ne zaman?

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Açıköğretim (AÖF) sınavları ne zaman?

Açıköğretim sınav tarihleri, öğrenimlerini dışarıdan devam ettiren vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Genellikle Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan açıköğretim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, Açıköğretim (AÖF) sınavları ne zaman yapılacak? İştei her iki üniversitenin de sınav tarihleri hakkında bazı bilgiler

Açıköğretim sınav tarihleri, kayıt yenileme gibi işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündemindeki konu oldu. Binlerce kişinin birçok bölümde eğitim gördüğü açıköğretim fakültelerinde öğrencilerin ders kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte sıra sınav tarihlerine geldi. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen tarih bilgileri

2018 YILININ AÖF SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde güz dönemi ara sınavı 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Dönem sonu sınavı ise 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde ise güz dönemi ara sınav tarihi 1-2 Aralık tarih aralığında tamamlanacak. Dönem sonu final sınavları ise 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi, yaptığı duyurularda sınav merkezi tercihlerinin 8 Ekim tarihine kadar yapılabileceğini duyurdu. Buna göre söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.

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