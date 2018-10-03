Açıköğretim (AÖF) sınavları ne zaman?
Açıköğretim sınav tarihleri, öğrenimlerini dışarıdan devam ettiren vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Genellikle Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan açıköğretim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki, Açıköğretim (AÖF) sınavları ne zaman yapılacak? İştei her iki üniversitenin de sınav tarihleri hakkında bazı bilgiler
Açıköğretim sınav tarihleri, kayıt yenileme gibi işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündemindeki konu oldu. Binlerce kişinin birçok bölümde eğitim gördüğü açıköğretim fakültelerinde öğrencilerin ders kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte sıra sınav tarihlerine geldi. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen tarih bilgileri
2018 YILININ AÖF SINAV TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde güz dönemi ara sınavı 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Dönem sonu sınavı ise 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde ise güz dönemi ara sınav tarihi 1-2 Aralık tarih aralığında tamamlanacak. Dönem sonu final sınavları ise 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi, yaptığı duyurularda sınav merkezi tercihlerinin 8 Ekim tarihine kadar yapılabileceğini duyurdu. Buna göre söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
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