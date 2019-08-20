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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
20.08.2019 - 10:27, Son Güncelleme:/

Açıköğretim (AÖF) kayıtları ne zaman başlayacak?

Açıköğretim kayıtları için merakla beklenen süreç öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Üniversite kayıt hakkını açıköğretim programlarından yana kullanmak isteyen vatandaşlar, Anadolu Üniversitesi'nin açacağı kayıt ekranını merakla bekliyor. Peki, Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Açıköğretim (AÖF) kayıtları ne zaman başlayacak?
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AÖF açıköğretim kayıtları, herhangi bir değişiklik olmaması halinde eylül ayında alınmaya başlanacak. Yeni kayıt döneminin ardından ek yerleştirme ve dikey geçiş alanlarında da kayıtlar alınmaya başlanacak. İşte, AÖF açıköğretim kayıtları ve detaylı bilgiler

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN ALINACAK?

İnternet üzerinden alınacak olan AÖF yeni kayıtları, 2 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kayıtları ise 16-20 Eylül, Yatay Geçiş kayıtları 16-18 Eylül, Yatay Geçiş Ders Ekleme süreci ise 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. 

Ders ekle ve sil dönemi ise 07-18 Ekim tarih aralığında gerçekleşecek. 

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin AÖF sınav tarihleri şu şekilde olacak;

Güz Dönemi Ara Sınavı14 - 15 Aralık 2019
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı18 - 19 Ocak 2020
Bahar Dönemi Ara Sınavı18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı22 - 23 Ağustos 2020

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Sınav merkezi seçimleri ise şu tarihlerde yapılabilecek;

Sınav TürüSon Tercih TarihiAçıklama
Güz Dönemi Ara21 Ekim 2019Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Güz Dönemi Dönem Sonu09 Aralık 2019Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Bahar Dönemi Ara02 Mart 2020Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Bahar Dönemi Dönem Sonu27 Nisan 2020Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Yaz Okulu Sınavı17 Temmuz 2020Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
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