Açıköğretim (AÖF) kayıtları ne zaman başlayacak?
Açıköğretim kayıtları için merakla beklenen süreç öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Üniversite kayıt hakkını açıköğretim programlarından yana kullanmak isteyen vatandaşlar, Anadolu Üniversitesi'nin açacağı kayıt ekranını merakla bekliyor. Peki, Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
AÖF açıköğretim kayıtları, herhangi bir değişiklik olmaması halinde eylül ayında alınmaya başlanacak. Yeni kayıt döneminin ardından ek yerleştirme ve dikey geçiş alanlarında da kayıtlar alınmaya başlanacak. İşte, AÖF açıköğretim kayıtları ve detaylı bilgiler
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN ALINACAK?
İnternet üzerinden alınacak olan AÖF yeni kayıtları, 2 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kayıtları ise 16-20 Eylül, Yatay Geçiş kayıtları 16-18 Eylül, Yatay Geçiş Ders Ekleme süreci ise 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.
Ders ekle ve sil dönemi ise 07-18 Ekim tarih aralığında gerçekleşecek.
SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi'nin AÖF sınav tarihleri şu şekilde olacak;
|Güz Dönemi Ara Sınavı
|14 - 15 Aralık 2019
|Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|18 - 19 Ocak 2020
|Bahar Dönemi Ara Sınavı
|18 - 19 Nisan 2020
|Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
|13 - 14 Haziran 2020
|Yaz Okulu Sınavı
|22 - 23 Ağustos 2020
SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
Sınav merkezi seçimleri ise şu tarihlerde yapılabilecek;
|Sınav Türü
|Son Tercih Tarihi
|Açıklama
|Güz Dönemi Ara
|21 Ekim 2019
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Güz Dönemi Dönem Sonu
|09 Aralık 2019
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Bahar Dönemi Ara
|02 Mart 2020
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Bahar Dönemi Dönem Sonu
|27 Nisan 2020
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
|Yaz Okulu Sınavı
|17 Temmuz 2020
|Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, yaz okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
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