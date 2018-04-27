Açık öğretim sınavlarının cevapları internette
MEB, açık öğretim ortaokulu ve lisesinin sınavlarında çıkan soru ve cevapları internette yayınladı. Adaylar, soru ve cevaplara MEB’in internet sitesinden ulaşabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Nisan ve 31 Mart’ta yapılan açık öğretim ortaokulu 2’nci dönem ve açık öğretim lisesi/mesleki açık öğretim lisesi 2’nci dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını açıkladı. Adaylar, soru ve cevap anahtarlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilir:
21 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 2. DÖNEM SINAVININ SORU VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN
21 NİSAN 2018 TARİHLERİNDE YAPILAN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVININ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN
31 MART-1 NİSAN 2018 TARİHLERİNDE YAPILAN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ/MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVININ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN
31 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU 2. DÖNEM SINAVININ SORU VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN
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