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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.08.2019 - 17:36, Son Güncelleme:/

Açık öğretim okulları kayıtları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Cuma mesai bitimine kadar yapılabilecek. Mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi kayıt işlemleri ise 20 Eylül Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Açık öğretim okulları kayıtları başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık öğretim okullarının 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1’inci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek. Mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi kayıt işlemleri ise 20 Eylül Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıramayan açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi öğrencilerinin 28 Eylül-4 Ekim, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi öğrencilerinin de 21-27 Eylül tarihlerinde mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak. Açık öğretim okullarına ilk defa kayıt olacak öğrencilerin, halk eğitimi merkezleri veya yüz yüze eğitim kurumlarında kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankasının ilgili banka hesaplarına sınav katılım ücreti olarak 30 lira yatırmaları gerekecek. Sınav katılım ücreti “https://odeme.meb.gov.tr” internet adresinden de yatırılabilecek. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1’inci dönem sınavları 7-8 Aralık’ta yapılacak.

 

 

 

 

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