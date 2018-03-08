Açık Lise Sınavı (AÖL) ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı Açık Lise öğrencileri tarafından büyük bir merakla beklenmeye devam ediyor. Sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyorlar. Öte yandan AÖL sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, AÖL ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

AÖL NE ZAMAN?

MEB 2018 sınav takvimine göre Açıköğretim Lise Sınavı bu sene 17 Mart Cumartesi ve 19 Mart Pazar günü 3 oturum şeklinde yapılacak. İlk AÖL sınav oturumu 17 Mart Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Açık öğretim lisesi öğrencileri sınav giriş belgesini aol.meb.gov.tr sitesinden çıkartabilecek. Gerekli bilgileri girdikten sonra bu sayfa üzerinde giriş belgesini yazdırabilecek. MEB tarafından düzenlenen ikinci AÖL sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Resmi bir açıklama yapılmamasına karşın AÖL sınav giriş belgelerinin bu hafta açıklanması bekleniyor.