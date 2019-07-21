‘Açık kaynak’ta Bilkent dünya lideri
Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknolojiler Merkezi’nin (CWTS) yaptığı sıralamada, kütüphanesinde ‘açık erişimli makale oranı’ kategorisinde, Bilkent Üniversitesi dünya birincisi oldu. Bilkent, Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) gibi dünyanın en iyilerini geride bıraktı.
Bilkent Üniversitesi, ‘açık erişimli makale oranı’ listesinde dünyanın lider üniversitelerini geride bıraktı. Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknolojiler Merkezi’nin (CWTS) yeni yayımladığı sıralamada, Bilkent yüzde 96.1 puanla ilk sırada yer aldı. Bilkent Üniversitesi’ni, yüzde 85.3 ile Hong Kong Politeknik Üniversitesi ve yüzde 85.1 ile Londra Üniversitesi Hijyen Okulu takip etti. Herkes tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden edinilebilen bilimsel yayınlara, açık erişimli makale adı veriliyor.
‘DÜNYANIN EN İYİLERİNİ GERİDE BIRAKTIK’
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, kütüphanelerinin son yıllarda bu konuda önemli adımlar attığını söylüyor. Dünyanın lider üniversitelerini geride bırakmanın gurur verici olduğunu belirten Atalar, “Avrupa Birliği’nin üniversitelerde açık kaynaklara erişim konusunda koyduğu bir hedef var. Biz de Bilkent olarak, kütüphanemizdeki makaleleri, ambargo süreleri bittikten sonra vakit kaybetmeden halka açıyoruz. MIT, Caltech ve Harvard gibi dünyanın en iyilerini geride bırakmak gurur verici. Kaynaklarımızın yüzde 96.1’ine erişilebilir durumda. Bu alanda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
YÖK BAŞKANI’NDAN KUTLAMA
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Bilkent Üniversitesi’ni gösterdiği başarıdan dolayı kutladı. Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “Hollanda merkezli Leiden Üniversitesi’nin Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan sıralamanın ‘halka açık makale oranı’ kategorisinde Bilkent Üniversitesi, dünya birincisi olarak ülkemizi gururlandırmıştır. Üniversitemizi bu önemli başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.
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