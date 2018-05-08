Açık Çatı’da eğitim
Açık Çatı, ‘Açık Okul’a dönüşme sürecindeki ilk adım olma özelliği taşırken, eğitim ve okul kavramlarının geleceğine dair bir ön izleme sunuyor. Bir özel okul da bu yöntemle eğitim vererek, öğrencilerine yaratıcı olma, hayal gücünü geliştirme imkanı sunuyor.
Açık Çatı, öğrencilere özgürlük sağlarken öğrenmeye de destek oluyor. Özel Sezin Okulu’nun yeni öğrenme alanı Açık Çatı’da kütüphane, makerlab’ler, performans ve çalışma alanları bulunuyor. Öğrenciler için burası özgürlüğü, huzuru, modern tasarım ve teknolojiyi, yeni düzeni, sınırların ötesini, hayal gücünü, demokrasiyi temsil ediyor. Sezin Okulu yöneticileri, projeyi tasarlarken çözümlerin kendi içlerinde olduğuna inandıklarını, kendi değerlerinden ve deneyimlerinden yararlandıklarını söylüyorlar. Atölye İstanbul tarafından projelendirilen Açık Çatı Mimari projesi, ‘Arkitera İşveren Ödülü-2017’ye lâyık görüldü.
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