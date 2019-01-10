ABD’nin en iyisi Harvard
LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ‘ABD’nin En İyi Üniversiteleri 2019’ sıralamasını yayımladı.
İlk sırada Harvard yer alırken, onu MIT ile Yale Üniversitesi takip etti. THE’nın Wall Street Journal işbirliğiyle yaptığı sıralamada, yükseköğretim kurumları araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri işbirliği ile öğretim kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirildi. Ayrıca kurumların istihdam durumları ve gelecek yıllarda mezun kazançlarına katkısı da 200 bin öğrenciyle yapılan anketlerle analiz edildi.
|1
|Harvard Üniversitesi
|2
|Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
|3
|Yale Üniversitesi
|4
|Columbia Üniversitesi
|5
|California Teknoloji Enstitüsü
|6
|Stanford Üniversitesi
|7
|Brown Üniversitesi
|8
|Duke Üniversitesi
|9
|Princeton Üniversitesi
|10
|Pennsylvania Üniversitesi
İSKOÇYA'DA AB İLE İŞBİRLİĞİ SÜRECEK
Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararının ardından ülkedeki üniversitelerin Kıta Avrupası’ndakilerle kurduğu işbirliğinin zarar görmesinden endişe ediliyor. Birleşik Krallık’ın dört ülkesinden biri olan İskoçya’da, AB’den çıkışın tamamlanmasıyla üniversiteler, Kıta Avrupa’sından gelen öğrencilere açık olacak. Bu konuda açıklamayı İskoçya Eğitim Bakanı Richard Lochhead yaptı. Bakan, İskoç yükseköğretim kurumlarının araştırma ve öğrenci değişimi konusunda AB ile işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Ülkede birçok araştırma, proje ve eğitim faaliyeti AB fonlarıyla destekleniyor. İskoçya, dünya sıralamalarında ilk 100’de yer bulan Glasgow ve Edinburgh üniversiteleriyle tanınıyor. İskoçya'da AB ile işbirliği sürecek
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