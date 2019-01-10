ABD’nin en iyisi Harvard

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
10.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

ABD’nin en iyisi Harvard

LONDRA merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) ‘ABD’nin En İyi Üniversiteleri 2019’ sıralamasını yayımladı.

ABD’nin en iyisi Harvard
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

İlk sırada Harvard yer alırken, onu MIT ile Yale Üniversitesi takip etti. THE’nın Wall Street Journal işbirliğiyle yaptığı sıralamada, yükseköğretim kurumları araştırma etkisi, uluslararası görünüm, endüstri işbirliği ile öğretim kalitesi gibi kriterlere göre değerlendirildi. Ayrıca kurumların istihdam durumları ve gelecek yıllarda mezun kazançlarına katkısı da 200 bin öğrenciyle yapılan anketlerle analiz edildi.

1Harvard Üniversitesi
2Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
3Yale Üniversitesi
4Columbia Üniversitesi
5California Teknoloji Enstitüsü
6Stanford Üniversitesi
7Brown Üniversitesi
8Duke Üniversitesi
9Princeton Üniversitesi
10Pennsylvania Üniversitesi

İSKOÇYA'DA AB İLE İŞBİRLİĞİ SÜRECEK
Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararının ardından ülkedeki üniversitelerin Kıta Avrupası’ndakilerle kurduğu işbirliğinin zarar görmesinden endişe ediliyor. Birleşik Krallık’ın dört ülkesinden biri olan İskoçya’da, AB’den çıkışın tamamlanmasıyla üniversiteler, Kıta Avrupa’sından gelen öğrencilere açık olacak. Bu konuda açıklamayı İskoçya Eğitim Bakanı Richard Lochhead yaptı. Bakan, İskoç yükseköğretim kurumlarının araştırma ve öğrenci değişimi konusunda AB ile işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Ülkede birçok araştırma, proje ve eğitim faaliyeti AB fonlarıyla destekleniyor. İskoçya, dünya sıralamalarında ilk 100’de yer bulan Glasgow ve Edinburgh üniversiteleriyle tanınıyor. İskoçya'da AB ile işbirliği sürecek

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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