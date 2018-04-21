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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
21.04.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

ABD’deki Türk öğretmenden Türkiye’deki öğrencilere destek

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ABD’deki Türk öğretmenden Türkiye’deki öğrencilere destek

ABD'de 'Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın' kanunu ile ülke literatürüne giren 'özel öğretmenlik' mesleğini icra edenler arasında bir Türk eğitmen de yer alıyor Türk 'özel öğretmen' Şule Kıvanç Ancieta, boş zamanlarında Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için ABD'de yardım toplayan Bridge to Türkiye Fund için bağış topluyor. Ancieta'nın destek verdiği vakıf aracılığıyla Türkiye'de 20 okulda 95 öğrenciye burs sağlanıyor.

ABD'de hastalık, sakatlık ya da geçirdikleri kaza nedeniyle eğitimlerine geçici süreyle devam edemeyen çocukların evlerine giderek sınıflarında işlemeleri gereken dersleri anlatan Türk öğretmen Şule Kıvanç Ancieta, işinden artan zamanlarında Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için gönüllü olarak yardım topluyor.

ABD'de 2002'de yürürlüğe giren 'Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın - No Child Left Behind' kanunu ile ülke literatürüne giren 'özel öğretmenlik' mesleği, ülkedeki hasta, sakat ve bakıma muhtaç tüm çocuklara eşit şartlarda eğitim alma imkânı sağlıyor.

Okullar tarafından istihdam edilen 'özel öğretmenler', mazeretleri nedeniyle devamsızlık yapan öğrencilerin evlerine, gerekiyorsa hastaneye giderek tüm ders ve ödevlerini tamamlamalarına yardımcı oluyor.

Mazeretli her öğrenci için diğer öğretmenlerle koordinasyon kurarak eğitim programı hazırlayan 'özel öğretmenler', büyük özveriyle görev yapıyor.

Chicago’daki Oak Park River Forest (OPRF) Lisesi'nde 'özel öğretmen' olarak görev yapan Türk eğitimci Şule Kıvanç Ancieta da mesleğini en iyi şekilde yapan öğretmenlerin arasında yer alıyor.

Ancieta, öğretmenlikten arta kalan zamanlarında da Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için ABD'de yardım toplayan Bridge to Türkiye Fund (BTF) için gönüllü olarak çalışıyor.

ABD’deki Türk öğretmenden Türkiye’deki öğrencilere destek

HEM ANNE HEM ÖZEL ÖĞRETMEN HEM DE YARDIM GÖNÜLLÜSÜ
Şule Kıvanç Ancieta, eğitime büyük önem veren bir ailede yetiştiğini, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik bölümünü bitirdikten sonra gönül verdiği öğretmenlik için pedagojik formasyon aldığını söyledi.

Çocukluğunun, babasının işi nedeniyle Türkiye’nin değişik bölgelerinde geçtiğini belirten Ancieta, bu süreçte çocukları mutlu etmenin ve onlara destek olmanın hayata katılan en önemli değerlerin başında geldiğini, öğretmenliğe başlamasında da bu düşüncenin etkili olduğunu belirtti.

Ankara'da öğretmenliğe başladıktan sonra evlenerek ABD’ye yerleştiğini ve 14 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen Ancieta, "Özel öğretmen kavramını ABD'de öğrendim ve öğrencilere verdiği destekten çok etkilendim. Yaklaşık 10 yıldır OPRF Lisesi'nde okul özel öğretmeni olarak çalışıyorum" dedi.

'MESLEĞİMİN EN ZOR YANI ÖĞRENCİLERİMİ KAYBETME RİSKİMİN OLMASI'
Mesleğini adı gibi 'özel' olarak niteleyen Ancieta yaptığı işi şöyle özetledi:
"Bir öğrenci; ameliyat, kaza, sakatlık gibi çeşitli nedenlerle uzun süre okuldan ayrı kaldığında, okul tarafından atanan özel öğretmen, öğrenciye okula dönene kadar tüm derslerinde destek veriyor. Öğrenci ile öğretmen arasında köprü işlevi gören özel öğretmenler sayesinde devamsızlık yapmak zorunda kalan çocuklar, okula döndüğünde sınıfla aynı seviyede bilgiye sahip oluyor.

Öğrencilerin sağlık sorunları nedeniyle geçirdikleri zorlu günlerinde eğitimlerine destek olabilmek, eğitimlerinin aksamamasını sağlamak ve bunun onların üzerindeki olumlu etkisini görmek işime olan bağlılığımı bir kat daha artırıyor. Öğrencilere gösterilen her destek, ilgi ve güven hissi onların hayatlarında iz bırakıyor. Eğitim verdiğim bir kanser hastası öğrencimi kaybettim ve bu beni derinden yaraladı. Mesleğimin en zor yanı da öğrencilerimi kaybetme riskimin olması" dedi.

TÜRK ÖĞRENCİLERE 3 MİLYON DOLARI AŞAN YARDIM
Ancieta, öğretmenlikten arta kalan zamanlarında da Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için ABD'de yardım toplayan Bridge to Türkiye Fund (BTF) için gönüllü olarak çalışıyor.

İşi dışında, gönüllü olduğu yardım kuruluşu BTF ile bir öğrencisi vasıtasıyla tanıştığını anlatan öğretmen Ancieta, "2014 yılında bir öğrencimin Facebook yayınında BTF aracılığıyla Türkiye'deki köy okullarına ayakkabı yardımı gönderildiğini gördüm. Bir öğrencimin böyle güzel bir olayda yer alması beni çok etkiledi. Türkiye'deki dezavantajlı çocuklara buradan yardım eli uzatabilmek ve vatandaşlık görevimi yerine getirebilmek adına BTF ailesine katıldım ve Chicago temsilcisi olarak gönüllü çalışmaya başladım" diye konuştu.

ABD’de düzenledikleri çeşitli etkinliklerle, BTF için toplanan yardımlara katkı sağladığını belirten Ancieta, "Türkiye'de 20 okulda tıp, mühendislik, eğitmenlik ve sanat gibi branşlarda eğitim alan 95 öğrenciye burs sağlıyoruz. Bu yıl ilk mezunlarımızı verecek olmak bizleri gururlandırıyor" dedi.

Hazırlamış olduğu 'Köy Okullarına Fen Laboratuvar Malzemeleri Yardımı Projesi' ile öğrencileri fen bilimiyle erken yaşta uygulamalı şekilde tanıştırmayı hedeflediklerini söyleyen Ancieta, BTF'nin 2003'ten bu yana ABD'den toplayarak ihtiyaç sahibi Türk öğrencilere ulaştırdığı yardımların 3 milyon doları aştığını söyledi.

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