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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 03.11.2019 - 10:07, Son Güncelleme:/

ABD’de saatler geri alındı

ABD'de yaz saati uygulamasının sona ermesiyle Türkiye-ABD arasındaki saat farkı 3 Kasım itibarıyla 1 saat arttı.

ABD’de saatler geri alındı
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ABD'de 3 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatler 1 saat geri alındı. Böylece Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat daha artarak 7 saatten 8 saate yükseldi. ABD’de 2007'den bu yana gün ışığından yararlanma saati Mart ayının ikinci pazarında başlıyor ve Kasım ayının ilk pazarında sona eriyor.

ABD'nin doğu yakası zaman diliminde bulunan New York, New Jersey, Washington D.C, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleri ile Türkiye arasındaki 7 olan saat farkı 8 olacak. Ülkenin merkez zaman diliminde bulunan Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da 8'den 9 saate çıkacak. ABD'nin dağlık zaman diliminde bulunan Albuquerque, Denver, Salt Lake City kentleriyle Türkiye arasındaki saat farkı ise 9 yerine 10 olacak. Ülkenin pasifik zaman diliminde bulunan Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 10'dan 11'e çıkacak. ABD'nin Alaska eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'den 12'ye çıkarken, Hawaii eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı da 13'ten 14'e yükselecek.

Hawaii, Amerikan Samoası, Guam, Porto Riko, ABD Virgin Adaları ve Arizona’nın birçok bölümü gün ışığından yararlanma saati uygulamasından yararlanmayacak. Söz konusu yeni saat uygulaması, ABD'de 8 Mart 2020 Pazar günü yaz saati uygulaması başlayana kadar devam edecek.

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