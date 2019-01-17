ABD'de okullara kamera geliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Eğitim
17.01.2019 - 11:55, Son Güncelleme:/

ABD'de okullara kamera geliyor

ABD’de okullara yapılan saldırıların 2018’de artmasının ardından, ülkede birçok eğitim kurumu yeni güvenlik önlemleri aldı. Geçen şubatta Florida’da bir lisede, eski öğrencinin gerçekleştirdiği otomatik tüfekli saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de okullara kamera geliyor
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

ABD’nin önde gelen yayıncılarından US. NEWS’in haberine göre, Florida eyaletinde Broward Okul Bölgesi’ndeki 36 eğitim kurumu kampuslarına yapay zekâ teknolojisinden  faydalanan yeni güvenlik kameraları sistemi kurmaya hazırlanıyor. Sistem, cinsel saldırı suçluları ile okullardan atılan öğrencilerin yüzlerini analiz edebilecek. Bu sayede şüphelilerin erkenden yüz tanıma teknolojisiyle tespit edilerek engellenmesi amaçlanıyor. Yaklaşık 630 bin dolara mal olması planlanan sistem için ABD Adalet Bakanlığı da 466 bin dolarlık hibe desteği verdi. Kalan fark ise okul bölgesi tarafından ödenecek. Projenin ABD’de birçok eğitim kurumuna örnek olması bekleniyor.

EĞİTİM İÇİN İŞBİRLİĞİ
Pakistan ile İngiltere arasında eğitim için bir işbirliğine imza atıldı. British Council ve Pakistan Yükseköğretim Komisyonu arasında geçen ay yapılan anlaşmaya göre öğrenci hareketliliği, ortak araştırma, eğitim liderliği ve uzaktan öğretim gibi 6 alanda çalışılacak. Bu, Pakistan’ın 2025 eğitim stratejilerini destekleyecek  bir yapıda olacak.Pakistan ile İngiltere üniversiteleri arasında iletişim ve ortak projelerin sayısının arttırılması hedefleniyor. Ülke, uluslararası öğrenci sayısını çoğaltmanın yanı sıra nitelikli araştırma ve projelere de odaklanacak.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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