ABD'de okullara kamera geliyor
ABD’de okullara yapılan saldırıların 2018’de artmasının ardından, ülkede birçok eğitim kurumu yeni güvenlik önlemleri aldı. Geçen şubatta Florida’da bir lisede, eski öğrencinin gerçekleştirdiği otomatik tüfekli saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD’nin önde gelen yayıncılarından US. NEWS’in haberine göre, Florida eyaletinde Broward Okul Bölgesi’ndeki 36 eğitim kurumu kampuslarına yapay zekâ teknolojisinden faydalanan yeni güvenlik kameraları sistemi kurmaya hazırlanıyor. Sistem, cinsel saldırı suçluları ile okullardan atılan öğrencilerin yüzlerini analiz edebilecek. Bu sayede şüphelilerin erkenden yüz tanıma teknolojisiyle tespit edilerek engellenmesi amaçlanıyor. Yaklaşık 630 bin dolara mal olması planlanan sistem için ABD Adalet Bakanlığı da 466 bin dolarlık hibe desteği verdi. Kalan fark ise okul bölgesi tarafından ödenecek. Projenin ABD’de birçok eğitim kurumuna örnek olması bekleniyor.
EĞİTİM İÇİN İŞBİRLİĞİ
Pakistan ile İngiltere arasında eğitim için bir işbirliğine imza atıldı. British Council ve Pakistan Yükseköğretim Komisyonu arasında geçen ay yapılan anlaşmaya göre öğrenci hareketliliği, ortak araştırma, eğitim liderliği ve uzaktan öğretim gibi 6 alanda çalışılacak. Bu, Pakistan’ın 2025 eğitim stratejilerini destekleyecek bir yapıda olacak.Pakistan ile İngiltere üniversiteleri arasında iletişim ve ortak projelerin sayısının arttırılması hedefleniyor. Ülke, uluslararası öğrenci sayısını çoğaltmanın yanı sıra nitelikli araştırma ve projelere de odaklanacak.
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