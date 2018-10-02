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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
02.10.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

ABD ve Çin’in 5G savaşında anahtar Türk profesörde

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
ABD ve Çin’in 5G savaşında anahtar Türk profesörde

5G teknolojisinde kullanılacak ‘Kutupsal Kodlar’ keşfine Forbes ve WSJ’ın ilgi gösterdiği Prof. Dr. Arıkan, Hürriyet’in sorularını yanıtladı: 1948’den beri üstesinden gelinemeyen bir problemi çözmeyi başardım. Bu teknolojiyle daha hızlı ve verimli bir haberleşme mümkün.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Erdal Arıkan’ın ‘Kutupsal Kodlar’ keşfi, iletişimde oluşan hataları gidererek daha sorunsuz, verimli ve hızlı bir haberleşmeye imkân veriyor. Arıkan, bu çalışmalarıyla Mayıs 2018’de ABD merkezli uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) Richard W. Hamming Madalyası’na layık görüldü. Profesörün bu başarısı, Forbes’ın ardından, Wall Street Journal’ın ilk sayfasında da yer aldı. Haberde, Çin ve ABD merkezli telekomünikasyon şirketlerinin 5G teknolojisi rekabetine vurgu yapılarak, Türk bilim insanının buluşunun beğeni topladığı ve Çinli şirkete bir avantaj sağladığı belirtildi. Verilerin, en güvenilir ve en az gecikmeyle iletilmesini sağlayan Arıkan’ın buluşundaki algoritmaların, yakın gelecekte 5G standardına uygun her cep telefonunda yer alması öngörülüyor. Dünya medyasının gözünü çevirdiği Prof. Dr. Arıkan, Hürriyet’in sorularını yanıtladı:

1948’DEN BERİ ÇÖZÜLEMİYORDU
“1948’den beri üstesinden gelinemeyen bir problemi çözdüm. Makalemi 2007’de bir akademik dergiye yolladım. Dünyada öncü şirketler, böyle çalışmaları her zaman takip eder. Çinli bir telekomünikasyon şirketi, çalışmamdaki pratik değeri görüyor ve Ar-Ge çalışmalarına başlıyor. Bu sayede aldığı patentlerle ABD ve Avrupa merkezli rakiplerine karşı avantaj sağladı. Benim hiçbir ticari kazancım yok. Ancak şirket bana onur ödülü verdi.

VERİMLİ HABERLEŞME SAĞLAYABİLİYORUZ
‘Kutupsal Kodlar’ teknolojisiyle daha hızlı ve verimli bir haberleşme mümkün. Bu, 5G teknolojilerindeki standartlardan biri haline geliyor. Aynı zamanda nesnelerin interneti, akıllı şehirler ve sürücüsüz araçlar gibi pek çok teknolojide yeni fırsatların doğmasını sağlayabilir. Başta Çin olmak üzere, birçok şirket bunun Ar-Ge çalışmalarını yapıyor ve patentler alıyor. İlk Çin fark etti. Avrupa ile ABD geride kaldı. Türkiye’de ise bu çalışmam hiç fark edilmedi. Doğru strateji izleyen Türkiye’den bir şirket de bu konuda ilerleyebilirdi. Ancak Çin ve ABD merkezli firmalar bu işin Ar-Ge’lerine milyarlarca dolar ayırabilecek güçte. Ben bilim insanıyım, araştırmalarıma aynı konuda devam ediyorum. Ancak onu pazara taşıyacak olan ben değilim, firmalar.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE ALINMASI GEREKEN YOL VAR
Türkiye’de lisansüstü eğitimde alınması gereken çok yol var. Başarılı gençler, yurtdışına lisansüstü eğitim için gidebiliyor. Burada iyi eğitim almaları ve kendilerini geliştirmeleri güzel. Ancak Türkiye, bu nitelikli insanları, yurtdışına gönderdikten sonra tekrar kendine çekebilmeli. Çin bunu başarıyor. Binlerce öğrencisi yurtdışına gidiyor, ardından ülkesine dönüyor. Türkiye’de de bunun olabilmesi için uygun atmosfer yaratılmalı.”

ABD ve Çin’in 5G savaşında anahtar Türk profesörde‘KUTUPSAL KODLAR’ NEDİR?
Bu teknoloji, kablolu ya da kablosuz bir iletişim kanalı üzerinden bilginin iletilmesi sırasında, çevre gürültüsünün sinyal üzerine eklenmesi nedeniyle oluşan hataları sıfıra indirerek haberleşmeyi sağlıyor. Bu sayede daha verimli, hızlı ve sorunsuz bir haberleşme mümkün olabiliyor. Bu, 5G teknolojisinin şu an kullandığımız 4.5 G’ye göre 100 hatta 1000 kat daha hızlı olmasını sağlayabilir.

PROF. DR. ERDAL ARIKAN KİMDİR?
Prof. Dr. Erdal Arıkan, lisans eğitimini California Teknoloji Enstitüsü, yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) tamamladı. 1987’den beri Bilkent Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Arıkan, telekomünikasyon ve bilgisayar ağları konusunda dersler veriyor. Birçok uluslararası prestijli ödüle layık görülen bilim insanı, son olarak ABD merkezli uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) Richard W. Hamming Madalyası’nı aldı.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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